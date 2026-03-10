Sitronics Group сохраняет позиции в рейтинге крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров по версии CNews

ИТ-компания удерживает 7 позицию и входит в 10 крупнейших поставщиков инфраструктуры по годовой выручке.

При составлении рейтинга эксперты CNews учитывали финансовые показатели компаний от проектов по строительству центров обработки данных, по созданию ИТ-инфраструктуры и инженерных систем, от поставок оборудования и решений для физической безопасности. В аналитический обзор вошли 27 компаний – на 25% больше, чем годом ранее. Это связано с растущим спросом на услуги дата-центров и динамикой рынка, отмечает директор департамента ЦОД Sitronics Group Игорь Анисимов.

«В течение последних двух лет мы наблюдаем довольно устойчивый рост спроса на услуги дата-центров. Более того, сейчас происходит масштабная трансформация инфраструктуры ЦОД в связи с ростом рынка ИИ, переходом на GPU-серверы. Это формирует рынок на десятилетия вперед и в лидерах окажутся те игроки, кто готов предлагать интеллектуальные системы управления, комплексные решения, включающие новейшие системы охлаждения для высоконагруженных систем, а также модульные prefab-решения», – сказал Игорь Анисимов.

Количество реализованных проектов Sitronics Group год к году только растет. Так, в обновленном рейтинге CNewsDataCenter аналитики агентства учли выручку от 112 реализованных проектов компании. В их числе построенный модульный некапитальный резервный ЦОД класса EDGE для банка «Кубань Кредит», проекты по обеспечению бесперебойной работы критической инфраструктуры ЦОД и машинных залах в дата-центрах российских телеком-операторов в разных регионах России. Специалисты компании создают и внедряют инженерные системы и многоуровневые системы мониторинга.

Sitronics Group – один из крупнейших российских производителей модульных ЦОД в сегменте высокой степени заводской готовности.