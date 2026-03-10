Разделы

|

Sitronics Group сохраняет позиции в рейтинге крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров по версии CNews

ИТ-компания удерживает 7 позицию и входит в 10 крупнейших поставщиков инфраструктуры по годовой выручке.

При составлении рейтинга эксперты CNews учитывали финансовые показатели компаний от проектов по строительству центров обработки данных, по созданию ИТ-инфраструктуры и инженерных систем, от поставок оборудования и решений для физической безопасности. В аналитический обзор вошли 27 компаний – на 25% больше, чем годом ранее. Это связано с растущим спросом на услуги дата-центров и динамикой рынка, отмечает директор департамента ЦОД Sitronics Group Игорь Анисимов.

«В течение последних двух лет мы наблюдаем довольно устойчивый рост спроса на услуги дата-центров. Более того, сейчас происходит масштабная трансформация инфраструктуры ЦОД в связи с ростом рынка ИИ, переходом на GPU-серверы. Это формирует рынок на десятилетия вперед и в лидерах окажутся те игроки, кто готов предлагать интеллектуальные системы управления, комплексные решения, включающие новейшие системы охлаждения для высоконагруженных систем, а также модульные prefab-решения», – сказал Игорь Анисимов.

<p>Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать подбор инфраструктуры производителю ПАК</p>
Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать подбор инфраструктуры производителю ПАК Цифровизация

Количество реализованных проектов Sitronics Group год к году только растет. Так, в обновленном рейтинге CNewsDataCenter аналитики агентства учли выручку от 112 реализованных проектов компании. В их числе построенный модульный некапитальный резервный ЦОД класса EDGE для банка «Кубань Кредит», проекты по обеспечению бесперебойной работы критической инфраструктуры ЦОД и машинных залах в дата-центрах российских телеком-операторов в разных регионах России. Специалисты компании создают и внедряют инженерные системы и многоуровневые системы мониторинга.

Sitronics Group – один из крупнейших российских производителей модульных ЦОД в сегменте высокой степени заводской готовности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

HR службам пора готовиться к нашествию зумеров

Производители ноутбуков на Windows в панике. Дешевый MacBook Neo отбирает у них хлеб, весь рынок в шоке

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле

Умные дома переедут на российские технологии. Готовятся требования по обязательному подтверждению их отечественности

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Москву и Питер лишают последнего выхода в интернет. Стало невозможно подключиться к публичным сетям Wi-Fi

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/