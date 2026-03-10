Разделы

Servicepipe и «Спикател» создадут лабораторию кибербезопасности

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, объявила о запуске совместно «Спикател», провайдером комплексных ИТ-решений и информационной безопасности, лаборатории кибербезопасности. Она будет создана на базе специализированной исследовательской лаборатории Servicepipe.

Лаборатория Servicepipe работает с 2024 г., три ключевых направления исследований: DDoS-атаки на сетевом и прикладном уровнях, фулстек-боты, целевые атаки с ручным взломом и эксплуатацией уязвимостей веб-ресурсов. Помимо исследований лаборатория проводит стресс-тестирование систем защиты, моделирует профили вредоносного трафика, имитирует активность отраслевых ботов и тестирует продуктовые гипотезы перед релизами.

Партнёрство со «Спикателом», предоставляющим своим клиентам услуги SOC, безопасной разработки, аудита ИБ существенно расширяет возможности лаборатории.

«При создании лаборатории ее основной задачей было проведение испытаний как собственных решений, так и продуктов сторонних игроков на способность противостоять актуальным киберугрозам — DDoS-атакам на сетевом и прикладном уровне. По мере развития лаборатории ее задачи расширялись, и сейчас, когда к нам присоединился “Спикател”, мы можем ставить себе еще более амбициозные задачи на 2026 г.», — сказал директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов.

«Киберугрозы не стоят на месте, и исследовать их в одиночку становится всё сложнее. Объединение двух компаний в рамках лаборатории выводит понимание, анализ и противостояние угрозам на принципиально новый уровень», — отметил технический директор компании «Спикател» Евгений Пудовкин.

