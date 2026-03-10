Разделы

«Ред Софт» и OCS Distribution стали партнерами

«Ред Софт» объявила о сотрудничестве с OCS Distribution. ИТ-дистрибьютор стал пятым участником партнерской сети компании. Сотрудничество с OCS направлено на расширение доступности решений «Ред Софт» для системных интеграторов, корпоративных заказчиков и региональных партнеров.

Партнерство с OCS Distribution открывает дополнительный канал поставки решений «Ред Софт» для региональных заказчиков. В портфель компании входят «Ред ОС», «Ред Адм», «Ред Виртуализация», «Ред База Данных», «Ред ВРМ» и другие решения для построения ИТ-инфраструктуры организаций разного масштаба. Продукты компании включены в реестр российского ПО Минцифры России и сертифицированы ФСТЭК России. Они применяются в государственных структурах и крупных корпоративных проектах.

«Для нас важно развивать партнерскую сеть и обеспечивать доступность решений «Ред Софт» во всех сегментах рынка. Сотрудничество с OCS Distribution усилит поддержку партнерского канала и поможет интеграторам быстрее запускать проекты на базе наших продуктов. Мы видим устойчивый спрос на отечественные инфраструктурные решения и готовы развивать их вместе с сильными дистрибьюторами», — отметил Андрей Свиридов, руководитель отдела по работе с партнерами «Ред Софт».

<p>Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать подбор инфраструктуры производителю ПАК</p>
Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать подбор инфраструктуры производителю ПАК Цифровизация

«Благодаря обширной экспертизе OCS, продукты «Ред Софт» станут доступнее и востребованнее на ИТ-рынке. Уверена, что наше сотрудничество откроет заказчикам новые возможности для перехода на отечественное ПО и поможет укрепить доверие к российским решениям в условиях динамично меняющейся ИТ-среды», — сказала Ольга Скулова, директор департамента информационной безопасности и программного обеспечения OCS.

Расширение дистрибьюторской сети позволит ускорить реализацию проектов импортозамещения и повысить доступность отечественного инфраструктурного ПО для заказчиков в различных отраслях экономики.

