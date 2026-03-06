Разделы

«Рег.облако» увеличил облачное хранилище в 40 раз

«Рег.облако», провайдер облачных и Bare metal решений, расширил максимальный объем объектного хранилища S3 для самостоятельного увеличения заказчиками с 500 ГБ до 20 ТБ. Нововведение направлено на удовлетворение растущих потребностей бизнеса в масштабируемой инфраструктуре для работы с большими данными и крупными корпоративными проектами. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Сейчас компании и разработчики могут самостоятельно и в режиме реального времени устанавливать повышенную квоту через панель управления «Рег.облака», что сохраняет непрерывность бизнес-процессов и сокращает время на развертывание ИT-проектов.

Повышенный лимит предназначен для работы с ресурсоемкими задачами, включая хранение и обработку архивных резервных копий, медиафайлов сверхвысокой четкости, потоковых данных, логов-журналов, а также массивных наборов данных (датасетов) для разработки и обучения моделей искусственного интеллекта и машинного обучения.

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле
Цифровизация

«Предоставляя больше возможностей для мгновенного масштабирования, мы хотим не только устранить административные барьеры, но и способствуем ускорению цифровой трансформации бизнеса. Это позволяет компаниям фокусироваться на стратегических инициативах, а не на управлении инфраструктурными ограничениями», — сказал Алексей Тюняев, директор по облачным продуктам «Рег.облака».

Объектное облачное хранилище S3 было запущено в «Рег.облаке» в 2024 г. А в 2025 г. стала доступна для заказа приватная версия с полной изоляцией данных. Сервис хранит данные в логических контейнерах — бакетах, которые служат для организации информации. Каждый объект внутри бакета является объектом с уникальным идентификатором. S3 является универсальным решением для хранения данных.

