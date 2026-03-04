Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

По инициативе Москвы принят первый национальный стандарт по рейтингованию биометрических алгоритмов

Департамент информационных технологий города Москвы совместно с Русским биометрическим обществом и Единым центром биометрических испытаний стали инициаторами создания национального стандарта по рейтингованию биометрических алгоритмов. Стандарт структурировал накопленный Москвой многолетний опыт использования биометрии, который поможет другим регионам страны объективно сравнивать решения вендоров и внедрять наиболее эффективные биометрические сервисы, делая российские города еще более комфортными и безопасными. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы.

«Внедрение стандарта позволит повысить качество биометрических сервисов по всей стране. Документ регулирует подходы к оценке качества алгоритмов распознавания лиц. В нем закреплены ключевые критерии оценки алгоритмов распознавания лиц: точность, скорость и надежность, а также способы их измерения и методика расчёта комплексного показателя качества. Теперь заказчики из всех регионов России — от государственных учреждений до бизнеса — смогут объективно сравнивать решения разных вендоров и выбирать наиболее эффективные технологии, опираясь на установленный национальный стандарт. Но главный результат — это еще больше удобных, безопасных и доступных решений для людей», — сказал Дмитрий Головин, заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий.

Москва применяет биометрические сервисы для повышения качества жизни в городе и обеспечения безопасности горожан более десяти лет. Так, система распознавания лиц, к которой подключено более 124 тыс. камер видеонаблюдения, помогает правоохранительным органам находить правонарушителей из розыскной базы и пропавших без вести. Кроме того, с 2021 г. горожане активно пользуются сервисом оплаты проезда по биометрии — сегодня она работает на всех турникетах метро и МЦК, в «Аэроэкспрессе», на регулярном речном электротранспорте и некоторых станциях МЦД. Биометрическая аутентификация используется для доступа персонала на строительные площадки, в медицинские учреждения и на спектакли в театры, а также для получения льготного питания и прохода студентов в колледжи. Всего, с момента запуска в 2021 г., системой воспользовались уже более 197 млн раз.

Помимо городских решений, жители активно пользуются коммерческими биометрическими сервисами, например оплатой покупок по лицу, которая широко распространена во многих торговых точках. Востребованность этого сервиса подтверждают данные недавнего исследования ДИТ Москвы: почти треть опрошенных сообщили, что пользовались оплатой по биометрии хотя бы раз за 2025 г.

Для развития биометрических сервисов в столице создан региональный сегмент Единой биометрической системы. Кроме того, в 2025 г. совместно с Русским биометрическим обществом столица учредила Единый центр биометрических испытаний. Он объединяет ведущих экспертов и игроков российского рынка в этой сфере, чтобы повысить качество сервисов и расширить область их применения. В работе Центр использует методики оценки, соответствующие новому национальному стандарту. В случае, если у организаций, заинтересованных в использовании биометрических решений и алгоритмов, нет возможности самостоятельно проводить испытания, они могут опираться на результаты испытаний ЕЦБИ, которые гарантированно соответствуют действующим требованиям стандартов.

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики
внедрения

Ранее, в середине 2025 г., по инициативе Москвы был утвержден национальный стандарт видеонаблюдения для решения городских задач, который закрепляет механизм автоматической фиксации замечаний на основании изображений с камер.

Создание и функционирование цифровых платформ для предоставления жителям государственных услуг в различных отраслях социальной сферы соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как построить масштабируемую систему документооборота для тысяч пользователей

Google нашел инструмент, с помощью которого можно взломать любой iPhone

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений

ИТ в ОАЭ переходит на удаленку. Для ценных работников пытаются организовать эвакуацию

Топ-10 ИТ-трендов в России на 2026 г. по версии CNews

Завершается регистрация на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240