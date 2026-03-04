От интуиции к данным: «Сколково» поддержал ИИ для цифровой архитектуры

Уральская ИТ-компания Inpad.store (НПК «Микроструктура») получила грант «Сколково» на доращивание технологии в размере 10 млн руб. Грантовая поддержка будет направлена на развитие ключевого функционала цифровой платформы UrbanSketch.pro (часть проекта «БыстроТЭПы») — генерацию сценариев застройки с учетом местных нормативов, автоматизации учета социальной инфраструктуры, повышения точности расчетов и расширения аналитических возможностей. Об этом CNews сообщили представители Фонда «Сколково».

«БыстроТЭПы» — платформа прогнозирования возможности застройки территории. Важной частью программного комплекса является облачная платформа UrbanSketch.pro, которая проводит предварительную инвестиционную оценку привлекательности земельных участков под строительство с помощью анализа данных и ИИ. Решение автоматизирует расчет баланса территории и потенциальных площадей, проверяет ограничения и базовые нормативы, а также предлагает варианты застройки с учетом инфраструктуры.

Юрий Хаханов, директор по городским и строительным технологиям Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ): «В рамках акселерационной программы Build UP в прошлом году решение ИТ-компании Inpad.store вызвало большой интерес среди девелоперов-партнеров. В рамках пилотирования UrbanSketch.pro показал высокие результаты как инструмент первичной оценки земельных участков и генерации возможных вариантов их застройки. Для доработки системы под фактические задачи девелоперов было принято решение о предоставлении гранта на доращивание, чтобы цифровая система UrbanSketch.pro в полной мере соответствовала требованиям отрасли».

Платформа помогает избежать сложностей в процессе внедрения и развертывания на собственных серверах, зависимости от ИТ-инфраструктуры заказчика, ограниченных сценариев, а также длительного входа в работу – она разворачивается в облаке и доступна с любого устройства. Получить результат за можно в течение 30–60 минут, при этом пользователь самостоятельно задает параметры и типы застройки, а система выполняет автоматические расчеты площадей, инфраструктуры и базовых показателей.

Так, решение было протестировано на реальном участке в Москве — в Зеленоградском административном округе. В рамках пилота команда продемонстрировала генерацию вариантов застройки, предварительные расчеты площадей, оценку количества квартир и базовую инфраструктурную модель территории. По его итогам срок предварительной проработки участка сократился примерно с шести дней до одного дня, что помогает девелоперам быстрее принимать решения о покупке земли стоимостью десятки и сотни миллионов рублей, а также снижает риск инвестиционных решений «вслепую».

Артем Тохтуев, директор по цифровым технологиям Inpad.store (НПК «Микроструктура», участник «Сколково»): «"БыстроТЭПы" (UrbanSketch.pro) меняет сам подход к ранней стадии проектирования и делает переход от интуитивных решений к обоснованным, построенным на данных. Решение помогает быстрее анализировать, сравнивать сценарии и делать выбор на основе измеримых параметров, без ошибок и привлечения дополнительной ручной работы. Для нас грант «Сколково» — возможность и дальше развивать платформу как инструмент, который востребован в практической работе девелоперов».

Разработка отдельных модулей проекта началась в 2021 г. За несколько лет наработки были объединены в полноценный SaaS-сервис, позволяющий комплексно оценивать потенциал участка и формировать концепцию застройки.