МТС запустили бесплатный курс по кибербезопасности для петербуржцев

МТС запустила бесплатный интерактивный курс по кибербезопасности. Интерактивный гид поможет жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области изучить основы киберграмотности, освоить цифровые инструменты защиты и понять логику действий мошенников.

Курс состоит из 12 разделов, в которых подробно описаны основные схемы мошенничества, методы психологического воздействия и способы защиты от них. Жители научатся распознавать фишинг, спуфинг, ИИ-фейки и узнают, как им противостоять. В конце курса предусмотрен итоговый тест, чтобы закрепить полученные знания.

«Мы внедряем решения на базе ИИ и Big Data для комплексной защиты жителей Петербурга и Ленобласти от мошенничества. В прошлом году инструмент «Защитник» заблокировал 196 млн спам-звонков, общая продолжительность которых составила почти 86 лет — это время несостоявшихся разговоров с недоброжелателями. Вместе с цифровыми инструментами мы запускаем образовательные проекты, чтобы каждый мог восполнить пробелы в кибербезопасности, научиться самостоятельно распознавать угрозы и эффективно противостоять им. Наша главная цель — создать комфортное и безопасное пространство на Северо-Западе», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле
Техника

Наука

