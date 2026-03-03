Госзакупки решений для защиты учетных записей выросли почти на 22% за год

В 2025 г. рынок закупок решений для защиты учетных записей по 44-ФЗ, 223-ФЗ, в коммерческом сегменте и малых закупках увеличился по объему на 21,9% — до 47,58 млрд руб., при росте количества процедур на 16,0%, до 14,54 тыс. контрактов. Данные приводят эксперты «Контур.Эгиды» и Staffcop (принадлежат «СКБ Контур»). Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В анализ включались закупки решений для защиты учетных записей — это системы управления цифровыми идентичностями и правами доступа пользователей (IAM, IDM, IGA), платформы многофакторной и двухфакторной аутентификации (MFA/2FA), средства защиты привилегированных учетных записей администраторов (PAM), а также сопутствующие сервисы по внедрению и сопровождению таких решений. Выборка формировалась по ключевым технологиям управления доступом и аутентификацией, используемым в корпоративной и государственной ИТ-инфраструктуре.

Общее число завершенных закупок по всей выборке выросло с 12,53 тыс. в 2024 г. до 14,54 тыс. в 2025 г., плюс 2,01 тыс. процедур год к году. Расширение спроса фиксировалось во всех сегментах, включая госсектор, коммерческие торги и малые закупки, что указывает на системное увеличение интереса к решениям в области управления доступом и аутентификации.

Совокупный объем рынка за год прибавил 8,54 млрд руб.: с 39,04 млрд руб. в 2024 г. до 47,58 млрд руб. в 2025 г. Основной вклад обеспечили закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ, на которые пришлось более 43 млрд руб. в 2025 г., тогда как коммерческий и малый сегменты формировали оставшуюся часть оборота.

Средняя начальная максимальная цена контракта по рынку выросла умеренно — с 3,37 млн руб. в 2024 г. до 3,52 млн руб. в г. году, что соответствует увеличению примерно на 4,5%. При этом в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ сохранялся высокий уровень конкуренции: средний процент снижения цены в 2025 году составил около 27,7% против 25,6% годом ранее по совокупной выборке.

При этом сегмент защиты учетных записей рос быстрее рынка информационной безопасности в госзакупках в целом. В 2025 г. его объем увеличился на 21,9% год к году, а количество процедур — на 16,0%, тогда как совокупный рынок ИБ-решений, прибавил около 10% по сумме контрактов. Это указывает на увеличение спроса именно на технологии управления доступом и аутентификации по сравнению с другими классами средств защиты.

По словам замруководителя продуктовой группы «Контур.Эгида» и Staffcop Юрия Драченина, рост рынка мог быть связан с усилением требований к защите доступов в государственных и крупных корпоративных ИТ-системах, а также с распространением многофакторной аутентификации и централизованных платформ управления идентификацией. Дополнительным фактором стало укрупнение ИТ-проектов, когда в рамках одной закупки все чаще объединяются лицензии, внедрение и сопровождение решений. Эта тенденция характерна в целом для почти каждого типа решений в закупках по ИБ.