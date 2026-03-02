Предложений о подработке в складской логистике и ритейле за год стало в 1,5 раза больше — «Авито Подработка», «Авито Услуги» и ТК КИТ

Зима оказалась горячей порой для складской логистики и ритейла. По данным «Авито Услуг», в первые полтора месяца 2026 г. востребованность профессиональных логистических услуг выросла на четверть по сравнению с началом 2025 г. Параллельно, по данным «Авито Подработки», в этот же период спрос на временных исполнителей для сферы складской логистики увеличился на 52% год к году.

Эксперты «Авито Услуг» зафиксировали рост спроса на услуги логистов и диспетчеров-логистов в период с 1 января по 15 февраля 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Наибольший прирост продемонстрировал сегмент внутригородских перевозок, где спрос увеличился на 20%. Это связано с потребностью бизнеса в повышении его маржинальности за счет оптимизации маршрутов перевозок и минимизации простоев транспорта. Услуги международных логистов также показали положительную динамику: их востребованность выросла на 4%.

«Начало года — активный период перестройки операционных процессов при подведении итогов прошлого года и завершении высокого сезона. Перевозчики заранее привлекают логистов, чтобы задействовать свободные мощности, выстроить маршруты и подготовиться к увеличению объемов поставок. Рост спроса на услуги логистов на 25% год к году отражает эту активность и необходимость эффективной организации перевозок», — отметила Евгения Лазарева, руководитель категории «Транспортные услуги» сервиса «Авито Услуги».

При этом многие компании предпочитали привлекать на частичную занятость сотрудников, чьи должностные обязанности связаны с логистикой. По данным «Авито Подработки», чаще всего искали упаковщиков: за год число предложений о подработке увеличилось в 1,5 раза (+52%).

Активнее, чем в прошлом году, искали специалистов из сферы ритейла: количество предложений о подработке в розничной и оптовой торговле за тот же период выросло на 52%, а среднее предлагаемое вознаграждение за смену составило 6345 руб. Наиболее значительный рост зафиксирован в массовых позициях: число предложений о подработке для персонала торгового зала увеличилось на 44%, при этом исполнители могли рассчитывать в среднем на 26 тыс. руб/мес при условии частичной занятости. Также бизнес активнее привлекал на подработку мерчендайзеров (+34%), которым за неполный день предлагали в среднем 10236 руб/мес. Кроме того, на 31% вырос спрос на продавцов-консультантов, где средняя ставка за смену составила около 4947 руб.

Рост числа предложений о подработке в этих сферах во многом объясняется структурными изменениями на логистическом рынке. По данным Logirus.ru, в 2026 г. рынок складских услуг в России вырастет на 14,6% — до 491,8 млрд руб., а объем рынка 3PL-услуг достигнет 687,5 млрд руб. (+5,3%). 3PL (Third Party Logistics) — это формат, при котором компания передает управление логистикой внешнему партнеру: приемку, хранение, маркировку и отправку товаров. Высокая ключевая ставка подталкивает бизнес к таким гибким контрактам вместо строительства собственных складов, а вместе с ростом рынка растет и потребность в персонале.

«Сегодня бизнесу важно минимизировать затраты на хранение и транспортировку товаров, чтобы сосредоточиться на продажах. Рост спроса на 3PL‑услуги — закономерный тренд. Еще достаточно высокая ключевая ставка подталкивает бизнес к гибким решениям вместо капитальных вложений в собственные склады. 3PL снимает операционную нагрузку с производителей, дистрибьюторов и продавцов на маркетплейсах. Полный цикл логистики — приемка, хранение, комплектация, подготовка к продажам и доставка — теперь можно доверить профессионалам. С учетом прогноза о росте рынка складских услуг на 14,6% в 2026 г. такое решение становится все более актуальным. И этот рост напрямую влияет на рынок труда: мы видим, что сохраняется спрос на складской персонал, в том числе на специалистов для временной и проектной работы. А развитие 3PL создает новые возможности как для бизнеса, так и для соискателей, ищущих гибкий график и подработку», — сказал Константин Дербенев, директор по развитию направления электронной коммерции транспортной компании КИТ.

«Зима — это период стабильно высокой нагрузки для логистики и ритейла: увеличивается товарооборот, ускоряются поставки, растут объемы складских операций. Ситуацию дополнительно усиливают предпраздничные периоды, в частности подготовка к 23 февраля и 8 марта, когда резко возрастает число заказов на маркетплейсах. На таком фоне бизнесу важно быстро масштабироваться, поэтому гибкие форматы занятости становятся одним из ключевых инструментов адаптации к пиковым нагрузкам», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».