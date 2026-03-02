Разделы

Цифровизация
ITGlobal.com и SimpleTMS объявили о партнерстве в сфере цифровизации транспортной логистики

Системный интегратор ITGlobal.com объявил о старте проектов по внедрению российской системы управления перевозками от компании SimpleTMS. Решения вендора нацелены на организации с распределенной логистикой и сложными цепочками поставок, где большое количество участников и операций повышает вероятность сбоев и усложняет контроль процессов. В таких условиях возрастает риск ошибок, задержек и увеличения операционной нагрузки. TMS-система (система управления транспортом) помогает централизовать данные о перевозках и упростить управление логистическими процессами. ITGlobal.com и SimpleTMS входят в корпорацию ITG. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com.

Решение SimpleTMS построено на базе платформы SimpleOne, включено в реестр отечественного программного обеспечения и ориентировано на корпоративные ИТ-среды. Система изначально разрабатывалась как полноценная отраслевая TMS для управления core-процессами транспортных и логистических компаний. По функциональной зрелости продукт сопоставим с западными решениями уровня Oracle (Oracle Logistics) и SAP (SAP TMS), что позволяет российским компаниям рассматривать его как альтернативу зарубежным системам при реализации задач по импортозамещению. Практическое внедрение и адаптация решения выполняются при участии ITGlobal.com, который обеспечивает интеграцию с ERP (планирование ресурсов), WMS (управление складом), телематикой и аналитическими системами, а также настройку и сопровождение на всех этапах эксплуатации.

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений
«SimpleTMS — это мощное российское решение, которое соответствует практическим задачам сложной транспортной логистики. Мы видим устойчивый интерес к TMS-системам со стороны наших клиентов, особенно в компаниях с распределенной структурой и высокой операционной нагрузкой. У ITGlobal.com накоплена многолетняя экспертиза в проектах для логистики и смежных отраслей, поэтому мы рассматриваем это партнерство как логичное развитие нашего интеграционного направления и видим у него высокий потенциал», — отметил Василий Белов, исполнительный директор ITGlobal.com, корпорация ITG.

«В транспортной логистике сама система — лишь часть задачи: критично обеспечить корректную интеграцию в ИТ-ландшафт заказчика и выстроить устойчивую архитектуру процессов. Экспертиза ITGlobal.com в проектах с высокой операционной нагрузкой позволяет раскрывать потенциал SimpleTMS в полном объеме и обеспечивать предсказуемый результат для клиентов. Мы рассматриваем это сотрудничество как стратегическое усиление наших позиций в сегменте крупных распределенных компаний», — сказал Алексей Васильев, генеральный директор SimpleTMS, корпорация ITG.

