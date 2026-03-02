Разделы

Ирбитский молочный завод перешел от «лоскутной автоматизации» к единой HR-платформе

ИТ-интегратор «Первый Бит» объявил о завершении внедрения единую платформу кадрового учета и расчета заработной платы на основе «1С:Зарплата и управление персоналом Корп» для Ирбитского молочного завода.

Ключевым результатом стало создание централизованного цифрового ядра для управления персоналом предприятия со штатом в более чем 1,3 тыс. человек. Это позволило ликвидировать риски и неэффективные процессы, вызванные необходимостью работы с разрозненными системами.

До внедрения сотрудники завода были вынуждены дублировать данные в двух системах: устаревшей программе для расчета зарплаты под DOS и отдельной версии «1С:ЗУП». Все это приводило к многочисленным ошибкам, переплатам и значительным временным затратам.

Новая система объединила все процессы из исторических решений, а ее ключевой особенностью стала глубокая интеграция с действующими на заводе ERP-системой и системой управления автотранспортом («1С:УАТ»).

«Для нас была критически важна не просто автоматизация, а создание надежного и прозрачного контура. Интеграция позволила исключить ручной ввод и связанные с ним ошибки. Теперь мы получаем точные данные для расчета сложных производственных графиков и специфичных начислений – например, для водителей. Это не только экономит время, но и снижает операционные и репутационные риски», – сказала заместитель генерального директора по юридическим вопросам Ирбитского молочного завода Анастасия Волкова.

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики
внедрения

Проект учитывал уникальные потребности пищевого производства: многосменность, 120+ видов начислений, особые условия труда. Автоматизация расчетов зарплаты гарантирует соответствие законодательству, минимизируя риск штрафов.

«Мы сделали ставку на создание масштабируемой архитектуры, которая будет расти вместе с бизнесом клиента. Задача была не просто заменить софт, а трансформировать процессы. Высвобожденные ресурсы HR-специалистов теперь направлены на аналитику и стратегические задачи по управлению эффективностью персонала», – отметила ведущий специалист по автоматизации строительства Проектного центра компании «Первый Бит» в Екатеринбурге Зухра Галиханова.

Внедрение кадровой системы «Первого Бита» позволило не только повысить точность и скорость расчетов, но и перевести работу HR-службы Ирбитского молочного завода из операционно-учетной в стратегическую плоскость.

