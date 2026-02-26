«М.видео»: продажи консолей в России выросли в два раза за пять лет, а 2025 г. стал рекордным для рынка

«М.видео» сообщает, что, по данным исследовательской компании ICMR («ГФК-Русь»), по итогам 2025 г. рынок игровых консолей в России составил 1,48 млн устройств в натуральном выражении и 27,3 млрд руб. в денежном выражении. Показатель в количественном выражении стал максимальным за последние пять лет. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

За период с 2020 по 2025 гг. российский рынок фактически удвоился в натуральном выражении. В 2020 г. было продано 0,64 млн консолей, в 2021 г. — 0,66 млн устройств. В 2022 г. рынок сократился до 0,5 млн на фоне перестройке логистики. Однако уже в 2023 г. продажи выросли до 1,43 млн устройств, что связано с восстановлением баланса спроса и предложения на PlayStation 5, в 2024 г. рынок сохранился на сопоставимом уровне, а в 2025 г. достиг 1,48 млн устройств, что стало рекордным значением за пятилетний период.

В денежном выражении динамика была более волатильной. Если в 2020 г. рынок составлял 13,5 млрд руб., а в 2021 г. — 14,1 млрд руб., то в 2022 г. он сократился до 10 млрд руб. В 2023 г. выручка выросла до 24,4 млрд рублей, а в 2024 г. достигла рекордных 31,7 млрд руб. По итогам 2025 г. произошла небольшая коррекция до 27,3 млрд руб.

Средняя цена игровой консоли за последние пять лет также демонстрировала разнонаправленную динамику. В 2020 г. она составляла 21,1 тыс. руб., в 2021 г. выросла до 21,5 тыс. руб. В 2022 г. показатель скорректировался до 20 тыс. руб. В 2023 г. средняя цена снизилась до 17 тыс. руб. В 2024 г. средний чек вновь вырос до 21,9 тыс. руб. на фоне высокого спроса на флагманские модели консолей. По итогам 2025 г. средняя цена составила 18,5 тыс. руб.

Руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» компании «М.видео» Сергей Мезин: «Российский рынок игровых консолей за последние годы прошел непростой путь — от резкого снижения объемов на фоне перестройки поставок до полноценного восстановления и выхода на рекордные показатели в натуральном выражении. Несмотря на внешние ограничения, категория сохранила устойчивый спрос и сформированную аудиторию. Мы видим, что рынок стал более зрелым и диверсифицированным. В 2026 г. он может продемонстрировать новые высоты, в том числе благодаря выходу ожидаемых игровых релизов, прежде всего GTA VI, который традиционно способен стимулировать обновление консолей и поддержать продажи в премиальном сегменте. Кроме того, мы ожидаем укрепление позиций Valve на российском рынке на фоне расширения присутствия устройств экосистемы Steam и релиза Steam Machine в этом году, что способно дополнительно поддержать интерес аудитории к категории».

В 2025 г. лидирующие позиции среди международных брендов в натуральном выражении сохраняет Sony, демонстрируя устойчивый спрос в течение всего года и усиливая позиции в ключевые сезонные периоды. Второе место по объему продаж занимает Valve. В тройку крупнейших брендов в штуках также вошел SUP, ориентированный на массовый сегмент. Microsoft по итогам года уступила позиции и выбыла из тройки лидеров российского рынка в натуральном выражении, что отражает перераспределение спроса внутри категории.

В денежной структуре рынка картина отличается. Лидером по объему продаж в рублях остается Sony за счет более высокой средней цены устройств и устойчивого интереса к флагманским решениям. Nintendo также занимает заметную долю в денежном выражении, сохраняя стабильный спрос в среднем и верхнем ценовом сегменте. Microsoft, несмотря на снижение позиций в штуках, остается среди крупнейших брендов по объему продаж в рублях, что обусловлено высокой средней ценой устройств по сравнению с массовым сегментом, таким как SUP.

Более 60% продаж в натуральном выражении формируется в сегменте доступных устройств стоимостью до 4500 руб., при этом около 40% рынка приходится на консоли среднего и премиального уровня, включая устройства стоимостью выше 48000 руб. Это подтверждает одновременное существование массового спроса и устойчивого интереса к технологичным решениям.