МТС запустила бесплатный Wi-Fi для жителей Псковской области

МТС развернула сеть бесплатного Wi-Fi в салонах собственной розничной сети в пяти городах Псковской области. Сеть доступна для всех жителей и гостей региона.

Специалисты запустили бесплатный интернет в салонах связи в Пскове, Острове, Великих Луках, Невеле и Порхове. Для подключения достаточно выбрать в списке доступных сетей точку доступа MTS_Free и пройти простую авторизацию по номеру телефона. К бесплатному Wi-Fi могут подключиться все жители региона, независимо от того, услугами какого оператора связи они пользуются. Скорость соединения до 10 Мбит/сек позволит комфортно общаться в мессенджерах и социальных сетях, пользоваться различными онлайн-сервисами, вызывать такси и совершать банковские переводы. Одновременно к каждой точке доступа могут подключаться порядка 30 абонентов.

«Мы понимаем, насколько важно сегодня оставаться на связи. Запуск бесплатного Wi-Fi в салонах связи Псковской области – это дополнительная возможность для жителей быстро решить рабочие и личные вопросы, получить доступ к цифровым сервисам или связаться с близкими. Мы продолжим развивать цифровую инфраструктуру в области, чтобы обеспечить комфорт жителям и гостям региона», – отметил директор МТС в Псковской области Дмитрий Гладышев.

