Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«МегаФон»: смартфоны становятся главным инструментом планирования поездок у томичей

Жители Томской области все чаще планируют поездки через интернет. Томичи проверяют маршруты, сравнивают цены и покупают билеты через мобильные сервисы — как для рабочих командировок, так и для летнего отдыха внутри страны и за рубежом. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Такой рост интереса заметно увеличивает мобильный трафик на сайтах авиакомпаний и сервисах бронирования. По сравнению с февралем прошлого года объем переданных данных вырос на 10%, показали аналитики «МегаФона» на основе обезличенной статистик

В Томской области лидерами роста интереса пользователей стали билетные агрегаторы и региональные авиакомпании Сибири и Дальнего Востока. Особенно заметна динамика на trip.com (+130%), rusline.aero (+64%) и iraero.ru (+61%). При этом 38% от всего тематического трафика приходится на сайт крупнейшего российского авиаперевозчика — он остается лидером по доле обращений среди жителей региона.

Среди сибирских регионов томичи занимают шестое место по активности пользователей в поиске билетов. Чаще всего жители области ищут билеты во вторник, а наименее активный день для поиска — понедельник.

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений
Цифровизация

Рост интереса к онлайн-путешествиям отражается и на нагрузке на сеть. Чтобы обеспечить стабильную передачу данных даже при пиковых обращениях, оператор провел рефарминг инфраструктуры в Томской области. Модернизация затронула свыше 130 базовых станций в городской и сельской местности, улучшение качества связи почувствовали более 800 тыс. жителей региона.

«Конец зимы — традиционное время, когда жители региона начинают активно планировать поездки. Мы учитываем такие сезонные пики и заранее усиливаем сеть, чтобы сервисы бронирования и сайты авиакомпаний работали без задержек даже при высокой активности пользователей», — отметил директор регионального отделения «МегаФона» Марк Малахов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как цифровизация массового найма увеличила отклики на вакансии в 2,5 раза: кейс «М.Видео-Эльдорадо»

Возродился знаменитый «убийца» Google Docs и MS Office 365 с открытым исходным кодом

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями

Российских разработчиков могут обязать раскрывать данные, на которых учился ИИ

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8

Veon покупает постсоветский «аптечный Озон»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще