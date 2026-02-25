Защита третьего умного дома класса А от «Философт» прошла успешно

Девелопер ЛИГО совместно с компанией «Философт» успешно защитил проект умного дома класса А в доме бизнес-класса «Рождественская 63» в Южно-Сахалинске. Защита прошла с рекордным результатом – все члены экспертного совета проголосовали единогласно «За». Об этом CNews сообщили представители «Философт».

Этот проект стал пятым умным домом класса А в России и третьим в портфеле «Философт». Таким образом, компания укрепляет позиции лидера рынка: на сегодняшний день 3 из 5 сертифицированных умных домов высшего класса в стране реализованы с использованием решений «Философт». Кроме того, «Рождественская 63» стала первым в России проектом, где была успешно реализована и защищена концепция беспроводной умной квартиры для дома высшего класса.

Проект предусматривает комплексную цифровизацию жилого комплекса: многофакторная система контроля доступа и распознаванием номеров; видеонаблюдение с видеоаналитикой (пересечений по линиям, интерактивный поиск событий в архиве и обнаружение оставленных предметов); диспетчеризация приборов учета; управление инженерными системами (освещение, запорная арматура на стояках ХВС и ГВС); управление доступом в лифтах через BLE; бронирование мест общего пользования.

Жители получат возможность управлять климатом, освещением и безопасностью, а также взаимодействовать с управляющей компанией через мобильное приложение «Мажордом».

«Три успешные защиты в разных регионах страны подтверждают: наш подход к созданию умных домов работает вне зависимости от масштаба проекта и географического расположения. Для нас это не просто цифры в портфеле, а подтверждение того, что мы движемся в верном направлении», – сказал Иван Власов, директор «Философт».

Успешная защита укрепляет репутацию компании как ведущего эксперта в области цифровизации жилых комплексов и создания умных домов высшего класса в России.