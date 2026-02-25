ЛИС Innovasystem завершила интеграцию с сервисом N3.Health ОДЛИ

Лабораторная информационная система (ЛИС) Innovasystem завершила интеграцию с сервисом N3.Health ОДЛИ, разработанным компанией «ЭлНетМед». Интеграция позволяет медицинским организациям, которые ведут лабораторную деятельность, настроить электронный обмен заявками и результатами исследований в защищенном контуре с заказчиками – другими медицинскими организациями. Об этом CNews сообщили представители «ЭлНетМед».

Innovasystem предназначена для автоматизации полного цикла работы медицинских лабораторий на всех этапах: от назначения специалистом исследований до получения результатов. Она позволяет снизить риск влияния человеческого фактора, исключить ошибки и обеспечить эффективное управление рабочими потоками, их планирование и контроль.

ЛИС сопровождает весь путь биоматериала – от момента его получения до выдачи результата. На преаналитическом этапе система обеспечивает формирование заказа на лабораторное исследование, автоматизацию процессов обмена данными при регистрации фактов получения биоматериала, фактов доставки образцов в лабораторию, аликвотировании, дефектовки, распределения образцов по рабочим местам лаборатории, отправки во внешние лаборатории.

На аналитическом этапе ЛИС получает результаты от автоматических и полуавтоматических лабораторных анализаторов, при ручном вводе (ручные методики исследований) и от внешних лабораторий. Система поддерживает цитологические и гистологические исследования, а также настройку формализованных заключений.

На постаналитическом этапе реализовано автоматическое варьирование референтных интервалов в зависимости от методик исследований, формул, характеристик пациента. ЛИС позволяет настраивать статистические данные исследований, вести историю и анализ динамики результатов, а также настраивать печатные формы.

Благодаря интеграции Innovasystem с N3.Health лаборатории могут оперативно получать электронные заявки на исследования от различных клиник или других лабораторий, с которыми они работают по субподрядному договору. Заявки поступают сразу в ЛИС лаборатории. После завершения исследования лаборатория отправляет протокол лабораторного исследования клинике. Врач клиники видит результаты исследования в своей МИС. Если заказчиком выступала лаборатория, то результат виден в ее ЛИС.

Платформа N3.Health обеспечивает безопасный обмен структурированными данными, а также открывает доступ к широкому пулу партнеров – клиник и лабораторий на всей территории РФ. Клиенты Innovasystem могут выстроить удобный и безопасный процесс обмена лабораторными данными со своими контрагентами, а также расширить сеть партнеров среди медицинских организаций, уже интегрированных с платформой.

При этом благодаря платформе N3.Health нет необходимости строить различные интеграционные модели для партнеров и клиентов лаборатории, использующих разные цифровые инструменты (разные МИС, ЛИС и другие информационные системы).

«Платформа N3.Health служит удобным и эффективным инструментом интеграции ЛИС с МИС, который обеспечивает получение электронных заявок на лабораторные исследования и существенно ускоряет взаимодействие с медицинскими организациями. Ключевое преимущество платформы заключается в использовании типового интеграционного протокола. Благодаря ему можно легко масштабировать решения, наращивать мощности и выстраивать взаимодействие с медицинскими учреждениями из различных регионов, работающими на разных МИС. Для ЛИС это означает быстрое развертывание и внедрение, а также снижение затрат на сопровождение и обслуживание интеграций, для лабораторий – оперативное объединение новых партнеров в единый цифровой контур», – сказал Алексей Нарыков, руководитель направления интеграции лабораторных исследований компании «ЭлНетМед» (интеграционная платформа N3.Health).

«Интеграция с платформой N3.Health стала для нас стратегически важным шагом. Мы получили готовое решение, которое избавило наших клиентов от необходимости разрабатывать отдельные интеграции под каждого партнера. Особенно ценим прозрачную схему взаимодействия и высокий уровень компетентности команды «ЭлНетМед». Рассматриваем дальнейшее развитие сотрудничества как перспективное направление, которое позволит лабораториям более эффективно встраиваться в цифровую среду», – отметил генеральный директор ООО «Новолабсистем» Андрей Носко.