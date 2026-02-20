Разделы

Цифровизация
|

«Астра Консалтинг» и «Техпромсофт» создадут экосистему комплексных ИБ-сервисов

«Астра Консалтинг» и ООО «Техпромсофт» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Ключевыми направлениями совместной работы станут создание экосистемы сервисов для многоуровневой проактивной защиты ИТ-ландшафта, доверенных программно-аппаратных комплексов, а также систем коммуникации, способных обеспечить конфиденциальность и надежную защиту взаимодействия не только внутри организации, но и с ее контрагентами. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В роли подписантов выступили главы компаний Сафрон Дандаев и Тимурбулат Султангалиев. Стороны нацелены на долгосрочное сотрудничество, планируют выстроить комплексную экосистему ИБ-сервисов и своей ключевой задачей выбрали создание совместных решений, которые охватят важнейшие аспекты защиты инфраструктуры.

В портфель общих разработок войдут специализированные платформы и сервисы на основе отечественных технологий. Одними из базовых элементов станут центры управления ИБ, позволяющие вести всесторонний мониторинг киберугроз и оперативно реагировать на инциденты в масштабах распределенного ландшафта. К другим приоритетным направлениям относятся формирование доверенных ПАК – интегрированных наборов софта и «железа» для безопасной ИТ-среды, а также создание систем коммуникации, где будут обеспечены конфиденциальность и защита взаимодействия. Примеры таких систем – это корпоративная электронная почта и другие средства обмена служебной и иной информацией как внутри самой организации, так и с ее контрагентами.

Особое значение для участников соглашения имеют выполнение требований регуляторов и отказоустойчивая архитектура, способная противостоять современным целевым кибератакам. Партнеры сосредоточатся на разработке различных ИБ-инструментов и сервисов полного цикла: систем обнаружения и нейтрализации угроз, управления и автоматизации профильных процессов, включая расследование инцидентов.

Все вместе это позволит предложить рынку набор надежных средств защиты на всех уровнях: от выявления и предотвращения угроз до быстрого реагирования и восстановления работоспособности. Фундаментальным принципом построения всей информационно-технологической инфраструктуры будет безопасность, и можно ожидать, что этот подход ляжет в основу нового стандарта, при котором защищенность – это неотъемлемое и прогнозируемое свойство системы, за счет чего достигается устойчивость к любым угрозам.

Омниканальные платформы вытесняют классические АТС — на чём теперь строят коммуникации
Цифровизация

«Наше взаимодействие с коллегами основано на сочетании компетенций в области создания защищенного ПО и глубокого понимания требований к безопасности в финансовом секторе. «Астра Консалтинг» обеспечит технологическую экспертизу и ресурсы для разработки решений, в то время как ООО «Техпромсофт» предоставит требования к функционалу, возможности тестирования в реальных условиях и доступ к отраслевым ИБ-стандартам. Совместная работа на начальном этапе будет включать формирование дорожной карты, проведение пилотных проектов и тестирования в соответствии с существующими нормами и запросами», — сказал генеральный директор ООО «Техпромсофт» Сафрон Дандаев.

«Заключение соглашения о стратегическом партнерстве обусловлено необходимостью дать адекватный ответ на качественное изменение характера киберугроз. Мы намерены сформировать комплексную экосистему решений, которые станут фундаментом не только для надежной защиты собственной инфраструктуры банка, но и для создания нового отраслевого стандарта в сфере ИБ. Для нас это не просто коммерческий проект, а вклад в развитие технологического суверенитета: объединив усилия, мы сможем удовлетворить ключевые потребности рынка в области профильных технологий, создав полный цикл сервисов кибербезопасности. Особое значение мы придаем созданию доверенных ПАК и систем коммуникации, которые станут основой для построения устойчивой цифровой среды, защищенной от современных угроз», — сказал генеральный директор ООО «Астра Консалтинг» Тимурбулат Султангалиев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics опубликовал карту «Рынок российских ПАК»

ИИ залез в Linux и за секунду исправил мерзкий баг ядра, по пути сломав виртуальный диск

Обзор: ИИ-ассистенты для бизнеса 2026

Сгенерированные нейросетями суперпароли хакеры взламывают за пару часов

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

Российские дата-центры для ИИ могут получить дешевое электричество в специальных энергетических зонах

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще