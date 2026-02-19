Аналитика «Кион Строки»: интерес к книгам о китайской кухне вырос на 33% за год

К Китайскому Новому году книжный сервис «Кион Строки» проанализировал, кухни каких стран чаще всего интересуют пользователей в кулинарной категории. По итогам февраля 2026 года лидирует азиатское направление, а интерес к книгам о китайской кухне вырос на 33% год к году; в топ-5 самых читаемых кулинарных книг месяца вошли издания о Китае, Корее и Японии. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным за февраль 2026 г. именно литература об азиатской кухне — прежде всего китайской, корейской и японской — вышла в топ по количеству прочтений. Самой популярной книгой по кулинарии сейчас является гастрономический гид китайского шеф-повара «Великая китайская кухня: грандиозное путешествие и 300 рецептов из Поднебесной». Вторую строчку занимает практическое руководство от преподавателя восточной гастрономии «Учимся готовить китайскую кухню». Далее — сборник корейского фуд-блогера «Большая книга корейских рецептов. Повседневные и праздничные блюда» и книга японского кондитера «Японский десерт моти. Для самых искушенных гурманов». Замыкает топ-5 сборник хитов корейской кухни «Массита! Кимбап, ттокпокки, кимчи и другие корейские домашние рецепты, которые вы полюбите».

Интерес к азиатской кухне в целом стабильно растет последние два года, однако именно 2026 г. показал наиболее резкий скачок — во многом на фоне расширения гастрономической культуры и популярности домашних экспериментов с новыми вкусами. По сравнению с началом 2025 г. спрос на китайские рецепты вырос на 33%.

Помимо азиатского направления, в кулинарном разделе «Кион Строки» сохраняется высокий интерес к книгам о французской, армянской и турецкой кухнях. В топ-10 2026 года также вошли «Французская кухня в России и русской литературе», «Сорок старинных рецептов армянской кухни» и «Кухня турецких сериалов. Чок леззетли!».

Ну и, конечно, пользуются популярностью рецепты русских блюд. Десятку самых читаемых книг по кулинарии замыкают фундаментальный труд о русской гастрономии «Готовим по-русски. Рецепты. Традиции. Наследие» и небольшой сборник «Вкусные блины. Рецепт», спрос на который увеличился в преддверии Масленицы.

Согласно данным «Кион Строк», кулинарная литература по-прежнему востребована и объединяет читателей разных поколений. Если в начале 2025 г. наибольшую активность в разделе проявляли девушки 18–24 лет, то к 2026 г. лидерство перешло к женщинам старше 65 лет — именно они чаще всего обращаются к рецептам и гастрономическим изданиям. Самым популярным днем для чтения является пятница, а пик пользовательской активности приходится на утренние часы — с 8:00 до 12:00.