Разделы

Безопасность Цифровизация Системное ПО
|

«Газинформсервис» и «Ред Софт» подтвердили совместимость Ankey IDM и «Ред Адм Промышленная редакция 2.0»

Компании «Газинформсервис» и «Ред Софт» подтвердили совместимость программного комплекса управления жизненным циклом учётных записей Ankey IDM и системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм Промышленная редакция 2.0».

Проверка подтвердила корректность совместного функционирования продуктов, по итогам испытаний выпущен сертификат соответствия. Для критической информационной инфраструктуры (КИИ) и больших корпораций, использующих отечественное ПО, наличие официального сертификата совместимости имеет стратегическое значение. Это не просто базовая поддержка протоколов, а гарантия глубокой и протестированной интеграции.

Ankey IDM — решение, относящееся к классу IGA (Identity and Governance Management). Предназначено для централизованного управления учётными записями и полномочиями сотрудников в информационных системах предприятия.

«Ред Адм» — система централизованного управления ИТ-инфраструктурой, доменом и всеми его объектами, созданная для автоматизации рутинных задач администрирования и обеспечения плавного перехода с зарубежных решений.

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов
бизнес

«Сертификат совместимости означает, что Ankey IDM передаёт в «Ред Адм 2.0» все типовые операции по жизненному циклу учётных записей и прав: создание, изменение, блокировку, актуализацию групп и ролей — и всё это работает предсказуемо. Это позволяет администраторам совершать меньше ручных действий в разных консолях, меньше самописных интеграций и сюрпризов, когда IDM "думает одно", а инфраструктура "живёт по-своему". Управление доступом остаётся под контролем людей, но становится проще и чище технически», — сказал Александр Давыдов, менеджер продукта Ankey IDM.

«Подтверждение совместимости Ankey IDM с Ред Адм — это значимый шаг в расширении экосистемы российских решений для комплексного управления инфраструктурой. Интеграция позволяет заказчикам выстроить безопасный и автоматизированный цикл управления идентификациями и доступом на базе отечественного программного обеспечения», — отметила Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт»

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Топ-10 ИТ-трендов в России на 2026 г. по версии CNews

Подержанные ноутбуки, смартфоны и кофеварки в России продаются с вирусами и участвуют в DDoS-атаках. Пылесосы тоже заражены

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8

Предприятие «Ростеха» на шесть лет задержало серийный выпуск микрочипа для оборонки

Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы

Путин поручил добавить в программы школ и вузов России обучение ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще