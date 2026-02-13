«МегаФон» прокачал сеть на восточных окраинах Белгорода

Жители Белгорода теперь могут пользоваться мобильным интернетом «МегаФона» на повышенных скоростях. Она может доходить в смартфонах и планшетах пользователей до 50 Мбит/с. Таких значений хватит, чтобы смотреть видео в отличном качестве, скачивать объёмные файлы на высоких скоростях 4G и совершать звонки c более четкой передачей речи по технологии VoLTE.

Новые возможности появились после завершения строительства новых базовых станций на юго-восточных окраинах областного центра: в поселке городского типа Разумное, в селе Беловское и в поселке Дубовое. Эти населенные пункты находятся в 10-15 минутах езды от центра Белгорода и считаются наиболее перспективными для коттеджного и индивидуального жилищного строительства: развитая инфраструктура, транспортная доступность и чистый воздух.

Уникальную экологию этих мест подтверждает, в том числе, наличие памятника природы. На окраине поселка Дубовое растет дуб-долгожитель, возраст которого более 300 лет, а в обхвате он имеет более 5 метров. Парк, разбитый около уникального дерева, давно стал популярным местом для семейных прогулок и фотосессий. Теперь делиться с друзьями и родственниками фото и видео белгородцам будет еще комфортнее.

Новые телеком-объекты помогли увеличить территорию покрытия сети четвертого поколения и повысить емкость. Инфраструктурные мероприятия также позволили снизить нагрузку на сеть в условиях высокой концентрации пользователей.

«Для развития региона и активного строительства требуется наличие инфраструктуры связи, чтобы и новосёлы, и малый бизнес, заходящий на территории, могли пользоваться всеми цифровыми сервисами. Мы внимательно изучаем планы по развитию территорий, чтобы максимально быстро расширять телеком-инфраструктуру. Этой зимой мы уже построили и модернизировали более 20 телеком объектов в разных локациях региона — от густонаселенных крупных городов до малых населенных пунктов, где проживают около 50 человек», — сказал директор «МегаФона» в Белгородской области Александр Меркушев.