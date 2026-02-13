Разделы

«Газинформсервис» выступит партнёром Уральского форума «Кибербезопасность в финансах»

18–20 февраля в Екатеринбурге пройдёт Уральский форум «Кибербезопасность в финансах». Компания «Газинформсервис» — партнёр мероприятия — представит свои решения в сфере ИБ и ИТ, а также поучаствует в одной из сессий.

Мероприятие для обсуждения тенденций и вызовов в сфере обеспечения информационной безопасности, приоритетов и перспектив развития киберустойчивости финансовых организаций посетит более 1600 человек. В программе множество дискуссий, от общих о борьбе с кибермошенничеством до узкоспециализированных о биометрии в микрофинансовых организациях.

Эксперт компании «Газинформсервис», руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений Сергей Полунин, примет участие в сессии «За кулисами утечек». Вместе с другими спикерами он обсудит, как сегодня обстоят дела с утечками в финансовом секторе, утекают ли данные за рубеж и как минимизировать риски.

«Хочется выйти за рамки привычных советов о том, как не допускать утечек, а поговорить о реальных сценариях реального мира. Что делать, если утечка уже случилась? Стоит ли вообще пытаться что-то делать, если данные всех россиян уже можно найти в сети? И на какие компромиссы в информационной безопасности мы готовы идти в нынешнее время?», — отметил Сергей Полунин.

Также в рамках форума на стенде №7 компания представит свои флагманские решения: комплекс по защите ИТ-инфраструктуры Efros DefOps, решение для управления учётными записями и полномочиями сотрудников Ankey IDM, комплекс расширенной аналитики событий информационной безопасности Ankey ASAP, служба доверенной третьей стороны Litoria DVCS, комплекс по защите бизнес-приложений SafeERP, платформа для автоматического поиска уязвимостей и симуляции кибератак BAS SimuStrike, а также СУБД Jatoba.

