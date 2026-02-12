Разделы

«Рег.облако» запустил облачный low-code инструмент для автоматизации бизнес-процессов и работы с ИИ

«Рег.облако», провайдер облачных и Bare metal-решений, объявляет о добавлении в каталог сервисов готового образа с open-source платформой n8n для автоматизации рабочих процессов. Развернуть предварительно настроенный сервер можно всего за несколько минут, что ускоряет внедрение автоматизации без необходимости сложной установки и конфигурации инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Инструмент n8n позволяет через визуальный интерфейс создавать сложные сценарии, которые связывают между собой API, базы данных, CRM- и SaaS-сервисы, мессенджеры, а также современные ИИ-инструменты и LLM-модели. Готовый образ в «Рег.облаке» включает операционную систему Ubuntu 24.04 LTS, удобный веб-интерфейс, а также все необходимые зависимости, автоматически настраиваемый SSL/TLS-сертификат и домен.

Среди типичных сценариев использования — автоматизация бизнес-процессов (обработка заявок, синхронизация данных между системами, уведомления), DevOps-автоматизация (интеграция с Git, мониторинг, оркестрация задач) и интеллектуальная автоматизация на базе ИИ (построение RAG-сценариев, работа с LLM, классификация данных). Платформа поддерживает как встроенную базу данных SQLite, так и внешние СУБД, включая сервис управляемых баз данных (DBaaS) «Рег.облака».

«Бизнесу сегодня важны решения, которые позволяют самостоятельно создавать интеграционные сценарии без длительных циклов разработки. Наш новый облачный сервис снижает порог входа — заказчик получает готовую среду с готовым веб-интерфейсом, позволяющую быстро автоматизировать бизнес-процессы различной степени сложности», — сказал Алексей Тюняев, директор по облачным продуктам «Рег.облака».

Решение ориентировано на широкий круг пользователей: малый и средний бизнес, e-commerce-компании, digital-агентства, корпоративные ИT-отделы, разработчиков, DevOps-инженеров, а также маркетинговые и операционные команды. Для бизнеса преимуществами являются сокращение ручного труда за счет автоматизации рутинных операций, быстрое получение результата и снижение нагрузки на разработчиков. Технические же специалисты оценят сервис за open-source модель без привязки к вендору, гибкость и возможность интеграции как в простые, так и в сложные ИT-процессы.

