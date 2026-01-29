В Якутии в пилотном режиме запустят спутниковую связь российской разработки

В 2026 г. в Якутии в пилотном режиме запустят спутниковую связь российской разработки, построив 10 станций.

«В этом году в республике планируется запустить в пилотном режиме 10 наземных станций отечественного сервиса высокоскоростной передачи данных по спутниковым каналам связи, разработанного аэрокосмической компанией «Бюро 1440». До 2029 г. в 64 населенных пунктах Якутии, в том числе труднодоступных, будут созданы такие станции спутниковой связи», – сказал министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Петр Николаев.

В Республике Саха (Якутия), самом крупном регионе РФ, где более половины территории относится к Арктической зоне, задачи по обеспечению населения устойчивой и надежной связью имеют огромное значение для социальной и экономической интеграции отдаленных территорий, а также для повышения уровня жизни местного населения и развития таких сфер, как государственные услуги, телемедицина, дистанционное образование, онлайн-бизнес и удаленная работа.

Телекоммуникационная инфраструктура охватывает спутниковую, мобильную и оптоволоконную сети, а технологические решения адаптированы к экстремальным климатическим условиям.

По федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства» в 2025 г. в республике в 11 населенных пунктах появилась мобильная связь стандарта 4G. В 2026 г. станции связи стандарта 4G будут установлены в 17 населенных пунктах, которые были выбраны по результатам голосования жителей республики. Голосование проводится ежегодно с 2021 г. в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» нацпроекта «Цифровая экономика». На сегодня к сети 4G подключены уже 416 населенных пунктов Якутии, где проживает 955 тыс. человек.

Для обеспечения сотовой связью проведены обследования федеральных автомобильных дорог «Вилюй», «Лена» и «Колыма», сформировано 570 точек размещения базовых станций, из которых положительное заключение уже получили 36 точек. По данным точкам работа будет продолжена в 2026 г.

На сегодня в Якутии 393 населенных пункта, где проживает 941 тыс. человек, подключены к высокоскоростному интернету по оптоволокну.

«По проекту «Синергия Арктики» начнется строительство магистральной оптоволоконной связи в этом году. Сейчас идет отбор подрядчиков и поставщика кабеля», – отметил Петр Николаев.

Инфраструктурный проект «Синергия Арктики» – это программа строительства в экстремальных условиях более 7 тыс. км ВОЛС, охватывающая труднодоступные территории якутской Арктики. Проект включает цифровизацию до 2028 г. 61 поселения арктических и северных территорий республики. Наземная ВОЛС будет интегрирована с подводным кабелем проекта «Полярный экспресс» в поселке Тикси и городе Певек (Чукотский АО).

В ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении 5,4 млрд руб. на оснащение 61 населённого пункта Якутии волоконно-оптическими линиями связи для высокоскоростного доступа к интернету в 2026-2028 гг. Предполагается, что в 2026 г. ВОЛС будут проведены в 8 населённых пунктах, в 2027 г. – еще в 25, а в 2028 г. – в оставшихся 28. Таким образом, в 2028 г. вся территория якутской Арктики будет подключена в высокоскоростному интернету.

По словам главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, проект важен не только для Якутии, но и для всего Северо-Востока России. Он создаст единую информационно-коммуникационную сеть со скоростями доступа от 100 и более Мбит/с.