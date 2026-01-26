Умный документооборот в ОС «Альт»: подтверждена совместимость с ИИ-технологиями Smart Engines

Подтверждена полная совместимость и корректность работы операционной системы «Альт Рабочая станция» 11 с технологиями искусственного интеллекта Smart Engines для распознавания документов. Теперь банки, государственные организации, транспортные компании, операторы связи и другие организации с повышенными требованиями к ИТ-инфраструктуре смогут автоматизировать работу с документами и снизить операционные издержки, сохранив импортонезависимый статус. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Совместимость программных продуктов – Smart ID Engine 2.0, Smart Code Engine, Smart Document Engine и Smart Text Engine – с «Альт Рабочей станцией» 11 подтверждена сертификатом. Проверка проводилась на платформе x86_64 – вся линейка ИИ-систем прошла нагрузочное тестирование и была настроена в среде ОС «Альт Рабочая станция» 11.

Smart ID Engine 2.0 распознает паспорта России, водительские удостоверения, а также более 3 тыс. типов и 5 тыс. уникальных шаблонов документов всех стран мира. Система автоматически выполняет проверку на подлинность по более чем 600 параметрам и детектирует даже сложные манипуляции с использованием графических редакторов и дипфейк-технологий.

Smart Code Engine считывает QR-коды, номера банковских карт и телефонов, показания счетчиков ЖКУ, регистрационные или госномера автомобилей и грузовых контейнеров. Система устойчиво работает при любом освещении и ракурсах съемки, а также распознает баркоды, у которых по краям отсутствует до 30% информации.

Smart Document Engine поддерживает более 70 преднастроенных шаблонов первичных, бухгалтерских и учетных документов, включая акты, УПД, счета-фактуры и налоговые декларации. Решение автоматически извлекает поля с печатным и рукописным заполнением, статические элементы, штрихкоды, чекбоксы, печати и подписи со скоростью 900 страниц в минуту. Распознавание кастомных документов, например анкет и опросников, пользователи могут настроить с помощью специального инструмента – дизайнера форм с ИИ-агентами.

Smart Text Engine отвечает за полнотекстовое распознавание и извлечение печатной, рукопечатной и рукописной информации с любых поступающих фотографий и сканов. Система считывает данные за долю секунды и поддерживает более 100 языков.

«В текущих условиях для заказчиков критически важно, чтобы клиентские данные при проверке удостоверений личности и других документов обрабатывались в полностью защищенной и импортонезависимой ИТ-среде. Подтвердив совместимость наших распознающих систем с отечественной ОС “Альт Рабочая станция” 11, мы сделали это возможным и увеличили доступность передовых ИИ-инструментов для российских компаний», – отметил Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук.

«Альт Рабочая станция» — операционная система с большим набором приложений для работы в офисе, включая инструменты для работы с электронной подписью, редакторы изображений и видео, планировщики и многое другое. В ее состав включен корневой сертификат Минцифры России, реализована поддержка шифрования по ГОСТ. Постоянно ведется работа по подтверждению совместимости с востребованными программами из реестра Минцифры России.

«Теперь пользователи нашей операционной системы – заказчики из госсектора, промышленности и бизнеса – смогут без дополнительных доработок внедрить системы распознавания Smart Engines. Это позволит им значительно упростить процессы идентификации и верификации, а также повысить скорость и безопасность обработки документов», – сказал Сергей Гущин, руководитель направления по работе с партнерами «Базальт СПО».