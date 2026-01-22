Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Лоцман:PLM» сертифицирована ФСТЭК России для работы с информацией ограниченного доступа

Система управления жизненным циклом изделия «Лоцман:PLM Certified» успешно прошла сертификацию ФСТЭК России, получив сертификат соответствия №4849 на 4 уровень доверия в соответствии с требованиями приказа ФСТЭК России №76 от 2 июля 2020 г. Об этом CNews сообщил представитель компании «Аскон».

«Лоцман:PLM Certified» представляет собой защищенное комплексное решение PLM-решение для машиностроения. Функциональные возможности решения охватывают сквозное проектирование, контроль версий и безопасное хранение конфиденциальных данных. Продукт оснащён встроенными функциями безопасности, реализованными в соответствии с требованиями документа «Методический документ. Меры защиты информации в государственных информационных системах (утв. ФСТЭК России 11.02.2014)». Сертифицированные функции безопасности (меры защиты) позволяют сократить расходы на приобретение дополнительных средств защиты информации.

«Лоцман:PLM 23.2 Certified» при выполнении указаний по эксплуатации может использоваться: в значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории; в государственных информационных системах 1 класса защищенности; в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности; в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных; в информационных системах общего пользования II класса. для обработки информации ограниченного доступа, включая служебную тайну органов исполнительной власти в области обороны (не содержащую сведения, составляющие государственную тайну), в автоматизированных системах до класса защищенности 1Г включительно.

В разработке программного обеспечения «Лоцман:PLM Certified» реализуются требования национального стандарта ГОСТ Р 56939-2024 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования». В рамках РБПО применяются различные инструменты, которые позволяют обнаруживать уязвимости и ошибки в коде на ранних этапах разработки. Стандарт направлен на достижение целей, связанных с предотвращением появления, выявлением и устранением недостатков и недекларированных возможностей в ПО, и содержит общие требования, предъявляемые к разработчикам и производителям ПО при реализации процессов разработки безопасного программного обеспечения.

Илона Киреёнок, UDV Group: Компании хотят не просто укрепить защиту, но и сократить время восстановления после атак
Безопасность

Продукт совместим с сертифицированными версиями российских операционных систем («Ред ОС», Astra Linux Special Edition, «Альт 8 СП»), средствами защиты информации от несанкционированного доступа (Secret Net, Dallas Lock) и системами управления базами данных (Postgres Pro, Postgres Pro Enterprise и PostgreSQL, входящей в состав Astra Linux Special Edition). Все перечисленные компоненты имеют сертификаты соответствия ФСТЭК России, что подтверждает их работоспособность в условиях импортонезависимой инфраструктуры.

Для организаций, которые являются субъектами критической информационной инфраструктуры (КИИ) и имеют значимые объекты КИИ, использование сертифицированного программного обеспечения — ключевое требование регуляторов. «Лоцман:PLM Certified» обеспечивает не только требуемую функциональность управления жизненным циклом изделий, но и полное соответствие строгим требованиям в области информационной безопасности, снижая риски и издержки при внедрении и аттестации системы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Гришин, Selectel: Хранилище S3 должно быть не просто «местом для данных», а частью бизнес-архитектуры

Почти половина кибератак на российский бизнес в 2025 году была успешной

Александр Чубов, К2Тех: Внедрять контейнеризацию «ради моды» точно не стоит

Создатель ChatGPT обещает убыток в $14 миллиардов за год. Прибыль будет не скоро

Корпоративный мессенджер Compass: почему бизнес больше не доверяет зарубежным мессенджерам

Более 90% корпоративных сетей в России ИТ-уязвимы для полного захвата

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Показать еще

Наука

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна
Показать еще