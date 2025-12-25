Пользователи «МТС Линк» стали проводить вдвое меньше времени на встречах

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, проанализировала использование своих сервисов в 2025 г. За год на платформе прошло более 7,6 млн мероприятий — в 1,5 раза больше, чем в 2024 г. Суммарное число подключений к онлайн-встречам и вебинарам — 50 млн (в 1,4 раза больше, чем в 2024 г.). При этом пользователи стали проводить на созвонах в среднем вдвое меньше времени в день: это может быть связано с внедрением инструментов на основе искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Встречи и вебинары

В 2025 г. пользователи «МТС Линк» проводили онлайн-встречи (формат, в котором все участники активны) в шесть раз чаще, чем вебинары (формат, предполагающий одного или нескольких активных спикеров и большое количество слушателей). При этом среднемесячное число активных пользователей сервиса «Встречи» выросло на 70% по сравнению с 2024 г.

Пользователи стали проводить встречи эффективнее: среднее время, которое пользователь проводит на встречах за день, сократилось вдвое по сравнению с прошлым годом и составило приблизительно два часа. Изменение может быть связано с более активным использованием таких функций на базе искусственного интеллекта, как саммаризация и расшифровка. Камеры на встречах стали включать вдвое чаще.

Один из пользователей «МТС Линк» провел на встречах и вебинарах в общей сложности 67 дней — рекорд прошлого года был побит на три дня.

Наибольшее количество онлайн-мероприятий на платформе «МТС Линк» провели в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае и Республике Татарстан.

Больше всего корпоративных пользователей «МТС Линк» в 2025 г. было в отрасли образования, B2C-секторе (оптовая и розничная торговля, туризм и отдых, издательские дома и СМИ, разные виды услуг для населения), ИT и телекоме, госсекторе (включая органы власти, государственные музеи и библиотеки, НИИ, общественные организации), а также в промышленности.

Искусственный интеллект

В 2025 г. команда «МТС Линк» активно работала над сценариями, которые платформа может закрывать с помощью искусственного интеллекта. Согласно совместному исследованию «МТС Линк» и J’son & Partners Consulting, экономия времени благодаря ИИ-функциям может составлять до 12,2 ч в неделю, экономический эффект — до 153 тыс. руб. в месяц на каждого руководителя.

Все больше клиентов видят пользу в таких инструментах, как ИИ-ассистент и подведение итогов встреч: в IV квартале 2025 г. их применяли в четыре раза чаще по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Использование ИИ-масок и других эффектов, делающих проведение встреч комфортнее, за тот же период увеличилось в 3,7 раз.

Из всех ИИ-функций пользователи «МТС Линк» наиболее часто применяют размытие и замену фона. На втором месте – автоматическая расшифровка, на третьем — цифровые маски и аватары, на четвертом — шумоподавление, замыкает пятерку саммари встреч и вебинаров. ИИ-ассистент с каждым месяцем используется всё активнее, но пока он остается на шестом месте. Эта функция помогает ориентироваться в контексте всех деловых коммуникаций: помощник отвечает на любые вопросы по содержанию встреч, переписок и базы знаний компании, напоминает о договоренностях и решениях, делает сводку непрочитанных сообщений.

Корпоративный мессенджер

В 2025 г. корпоративный мессенджер «Чаты» стал основой для единого приложения, которое включает в себя решения для разных видов делового общения и совместной работы: сообщения, звонки, вебинары, онлайн-доски, опросы и таск-трекер. Расширение возможностей корпоративного мессенджера отразилось на пользовательской активности. Месячное число активных пользователей (MAU), как и количество отправляемых сообщений в месяц, выросло в 3,4 раза (ноябрь 2024 г. к ноябрю 2025 г.). Кроме того, пользователи стали активнее звонить коллегам кликом из чата: в ноябре 2025 г. таких звонков совершили в пять раз больше, чем в ноябре 2024.

В ноябре был также зафиксирован рекорд по числу сообщений, отправленных одним пользователем за месяц: 6,796 тыс. сообщений.

Выручка от продаж «Чатов» выросла в три раза год к году.

Обучение и совместная работа

К 2025 г. в сервисе «Доски» от «МТС Линк» уже была реализована базовая функциональность для совместной работы, и разработчики перешли к созданию продвинутых возможностей. В «Досках» появились такие функции, как добавление и экспорт PDF-файлов, встраивание контента через iFrame, комментарии, голосования; сценарии применения постоянно расширяются за счет новых шаблонов и фреймворков. В IV квартале 2025 г. в сервис был добавлен ИИ-помощник, который умеет анализировать текст на всех размещенных на доске элементах. Пользователям доступны два режима помощника: «итоги ретро» и «краткое содержание».

В 2025 г. пользователи «Досок» от «МТС Линк» в среднем создавали в месяц на тысячу проектов больше, чем в 2024 г. Самое большое количество досок в год на одного пользователя — 526.

В рамках стратегии унифицированных коммуникаций «МТС Линк» развивает новые сервисы. Конструктор тестов и опросов Формы в 2025 г. получил серверную версию; также в него был внедрен ИИ-помощник, который автоматизирует для преподавателей и корпоративных тренеров оценку свободных ответов. Также в портфеле «МТС Линк» появился таск-трекер «Задачи»: он позволяет создавать список дел прямо из сообщений в корпоративном мессенджере или отдельно в специальной вкладке.

Оборудование для переговорных комнат

Унифицированные коммуникации в крупном бизнесе выходят за пределы онлайна: растет спрос на оборудование для проведения видеоконференций из переговорных комнат. В I квартале 2025 г. «МТС Линк» объявил о запуске бизнеса по продаже оборудования: вендор оснащает офисы заказчиков решениями для гибридных коммуникаций под ключ — берет на себя подбор и установку оборудования, обучение персонала, а также техническое обслуживание. Во II квартале был представлен Vinteo T2 — терминал для гибридных коммуникаций полностью российского производства (компания Vinteo входит в структуру «МТС Линк» с ноября 2024 г.). А в IV квартале «МТС Линк» объявил об интеграции с терминалами Yealink — одного из ведущих мировых производителей: устройства работают на операционной системе Android и подходят для оснащения переговорных комнат любого размера.