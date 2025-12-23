«Авито Работа» и «Авито Путешествия»: по итогам 2025 года спрос на персонал в сфере гостеприимства в России вырос на 49%

«Авито Работа» и «Авито Путешествия» провели исследование рынка труда и туристической сферы. Выяснилось, что по итогам осени 2025 г. зафиксирован рост числа вакансий в сфере гостиничного бизнеса (+49% год к году). Средний уровень зарплатного предложения для специалистов в этой отрасли составил 65,6 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Важно учитывать, что фактический доход в индустрии гостеприимства часто зависит от формата занятости, сезона, уровня заведения и системы премий. Ключевая часть заработка официантов, барменов и хостес формируется за счет чаевых, а поварского состава — от процентов или бонусов за выполнение плана. Таким образом, реальные доходы успешных специалистов могут значительно превышать средние значения, указанные в вакансиях.

Спрос фиксируется рост на специалистов, работающих в ресторанах и кафе при гостиницах. Это происходит на фоне расширения гостиничной инфраструктуры и роста загрузки объектов размещения, где питание и сервис являются неотъемлемой частью предложения для гостей.

Наиболее заметный рост спроса со стороны работодателей зафиксирован на вакансии шеф-повара: количество предложений выросло на 115%, а среднее зарплатное предложение достигло 101,5 тыс. руб/мес. Повышенный спрос на этих топ-специалистов связан не только с требованиями к качеству кухни, но и с их ключевой ролью в формировании концепции заведения, стратегическом планировании меню и создании уникального гастрономического опыта. В условиях растущей избирательности потребителей такие стратегические компетенции становятся особенно ценными для ресторанов и отелей, где зона питания рассматривается как важная часть общего клиентского пути.

Также значительно увеличилось число вакансий для поваров (+77%) со средним предлагаемым доходом в 90,6 тыс. руб/мес. Стабильно высокий спрос сохраняется на официантов (+31%) и хостес (+16%), средние зарплатные предложения для которых составили 69,5 тыс. руб/мес и 61,2 тыс. руб/мес соответственно.

Рост спроса на персонал в сфере гостеприимства во многом сопровождается увеличением туристической активности, особенно в период пиковых сезонов. Эту динамику подтверждают и данные «Авито Путешествий».

По данным «Авито Путешествий», на новогодние каникулы (31 декабря 2025 —11 января 2026) пользователи забронировали на 50% больше загородных домов, на 11% больше посуточных квартир и в два раза больше номеров в отелях, чем годом ранее.

Самыми популярными направлениями по количеству забронированных квартир стали Московская (доля: 13%), Ленинградская области (11%), Краснодарский край (10%), Татарстан (6%) и Ставропольский край (4%).

В сегменте аренды загородных домов путешественники чаще всего арендуют объекты в Карелии (доля: 12%), Карачаево-Черкесии (6%), Краснодарском крае, Ярославской области и Адыгее (по 5%).

В категории отелей по числу бронирований лидирует Московская область (доля: 28%), Ленинградская область (16%), Краснодарский край (11%), Татарстан (4%) и Нижегородская область (3%).

Данные «Авито Работы» также подтверждают рост спроса на персонал в регионах, популярных у путешественников. Так, в Московской области число вакансий в сфере гостеприимства выросло на 57% при средней предлагаемой заработной плате 75,9 тыс. руб/мес. В Ленинградской области спрос увеличился на 46% до 69,3 тыс. руб/мес, а в Ярославской области — на 49%, где средний уровень зарплатных предложений составил 55,7 тыс. руб/мес. Заметная динамика также зафиксирована в Карелии (+42%, 95,2 тыс. руб/мес).

«Рынок труда в сфере гостеприимства демонстрирует уверенное развитие. Рост вакансий говорит об активном расширении бизнеса и создании новых рабочих мест. При этом мы видим, что и соискатели все чаще рассматривают эту сферу: их активность в поиске работы в гостиничном и туристическом бизнесе выросла на 21% за год. Дополнительное влияние на рынок оказывает сезонный фактор — в преддверии новогодних праздников и в период высокого туристического спроса работодатели заранее усиливают команды, чтобы обеспечить стабильную работу гостиниц и сервисных служб. Это побуждает компании предлагать не только достойную зарплату, но и привлекательные условия труда», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».