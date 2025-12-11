ГК «Нефтиса» перешла на налоговый мониторинг с решением от «Контура»

С 2025 г. головная организация нефтяной группы «Нефтиса» — АО «НК «Нефтиса» и еще одно предприятие начали работать в режиме налогового мониторинга, используя сервис от «Контура». Остальные участники группы находятся в процессе перехода на новый режим. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Решение о переходе на налоговый мониторинг компания приняла в 2023 г., чтобы максимально автоматизировать взаимодействие с ФНС. В качестве информационной системы для перехода выбрали сервис «Контур.Налоговый мониторинг». Основные факторы, которые повлияли на выбор, — интуитивно понятный интерфейс, прозрачная выгрузка данных из учетной системы, автоматический контроль полноты и корректности загружаемой отчетности, мониторинг взаимодействия с автоматизированной информационной системой ФНС «Налог-3» (АИС «Налог-3»).

Сервис «Контур.Налоговый мониторинг» внедрили с января по декабрь 2024 г. В рамках проекта специалисты Контура разработали методологию и решение по раскрытию налогов в сервисе, настроили обмен данными с АИС «Налог-3». Группа «Нефтиса» использует две учетные системы.

Особое внимание уделялось решению нестандартных задач. Cтороны совместно спроектировали и настроили архитектуру решения с дополнительным средством криптографической защиты информации, чтобы обеспечить безопасную передачу данных. Организациям группы, в которых установлена операционная система Linux, настроили специальный коннектор для передачи данных на витрину сервиса «Контур.Налоговый мониторинг». Чтобы информация из документов отображалась на витрине, специалисты Контура решили задачу с открытием ссылок на файлы электронных документов, которые формируются «на лету», не сохраняясь в учетной системе.

По итогам внедрения АО «НК «Нефтиса» и еще один участник группы компаний перешли на налоговый мониторинг с 2025 г. Организации своевременно представили необходимую отчетность и проверили с налоговой инспекцией действующие сценарии взаимодействия витрины с АИС «Налог-3». По запросу клиента «Контур» реализовал раскрытие данных по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество организаций, 6-НДФЛ, налогу на добычу полезных ископаемых и по другим формам.

В настоящее время команда «Контура» внедряет сервис «Контур.Налоговый мониторинг» для семи юридических лиц ГК «Нефтиса», чтобы организации успели вступить в налоговый мониторинг с 2026 г.

Семен Астановский, главный бухгалтер АО «НК «Нефтиса»: «Переход на налоговый мониторинг позволил нам значительно повысить прозрачность хозяйственных операций, качество налоговой отчетности и упростить коммуникации с ФНС».

Татьяна Мозгунова, ведущий менеджер проектов по внедрению, «СКБ Контур»: «Команда проекта в запланированные сроки реализовала решение с учетом специфики клиента. Решение нестандартных задач помогает нам совершенствовать продукт «Контур.Налоговый мониторинг» для комфортного взаимодействия налогоплательщиков с ФНС».