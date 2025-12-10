«Элар» создала цифровой архив инвентарных дел для Центра кадастровой оценки Иркутской области

Корпорация «Элар» объявила о завершении трехэтапного проекта по цифровой трансформации архивного фонда Центра кадастровой оценки Иркутской области. Масштабная программа охватила более 128 тыс. инвентарных дел, включающих технические паспорта, учетную и иную документацию по объектам государственного технического учета и технической инвентаризации региона. Это один из крупнейших проектов по созданию электронного архива в сфере кадастровой деятельности, отмечают в компании.

Работы развивались как единая долгосрочная программа. На каждом этапе «Элар» принимала партии архивных документов, обеспечивала их ответственное хранение, последовательную обработку и возврат в учреждение. Такой подход позволил центру сохранить полную доступность оригиналов: при необходимости любой документ, находящийся на оцифровке, возвращался в течение одного рабочего дня. Процесс цифровизации не прерывал ежедневную работу учреждения и не влиял на обслуживание граждан и организаций.

Каждое дело проходило полный цикл цифровой обработки: бережное сканирование, приведение изображений к заданным требованиям, формирование электронного дела в едином структурированном виде и создание связанных записей базы данных. Электронные образы и индексные данные объединялись в единый массив, обеспечивающий точный и быстрый поиск.

Готовый цифровой фонд загружался в контрольно-проверочную систему центра, где теперь используется для автоматизации архивных процессов, ускорения работы с документами и формирования электронных подборок. Контроль качества осуществлялся в соответствии с международным стандартом, а все операции фиксировались в журналах действий, что обеспечивало прозрачность технологической цепочки.

Оцифровка велась на профессиональных планетарных сканерах «Элар», обеспечивающих бесконтактную работу с документами различной сохранности. Используемые технологии интеллектуальной обработки изображения позволили добиться стабильного качества электронных копий при больших объемах и сложных исходниках.

Итогом проекта стал масштабный электронный архив, который обеспечил Центру кадастровой оценки новые возможности для обработки данных и обслуживания граждан. Электронные документы ускоряют рабочие процессы, минимизируют бумажный документооборот и снижают риски, связанные с хранением оригиналов.