Разделы

Цифровизация
|

«Элар» создала цифровой архив инвентарных дел для Центра кадастровой оценки Иркутской области

Корпорация «Элар» объявила о завершении трехэтапного проекта по цифровой трансформации архивного фонда Центра кадастровой оценки Иркутской области. Масштабная программа охватила более 128 тыс. инвентарных дел, включающих технические паспорта, учетную и иную документацию по объектам государственного технического учета и технической инвентаризации региона. Это один из крупнейших проектов по созданию электронного архива в сфере кадастровой деятельности, отмечают в компании.

Работы развивались как единая долгосрочная программа. На каждом этапе «Элар» принимала партии архивных документов, обеспечивала их ответственное хранение, последовательную обработку и возврат в учреждение. Такой подход позволил центру сохранить полную доступность оригиналов: при необходимости любой документ, находящийся на оцифровке, возвращался в течение одного рабочего дня. Процесс цифровизации не прерывал ежедневную работу учреждения и не влиял на обслуживание граждан и организаций.

Каждое дело проходило полный цикл цифровой обработки: бережное сканирование, приведение изображений к заданным требованиям, формирование электронного дела в едином структурированном виде и создание связанных записей базы данных. Электронные образы и индексные данные объединялись в единый массив, обеспечивающий точный и быстрый поиск.

Готовый цифровой фонд загружался в контрольно-проверочную систему центра, где теперь используется для автоматизации архивных процессов, ускорения работы с документами и формирования электронных подборок. Контроль качества осуществлялся в соответствии с международным стандартом, а все операции фиксировались в журналах действий, что обеспечивало прозрачность технологической цепочки.

Рантайм-сканирование в Kubernetes: станут ли контейнеры безопаснее?
Цифровизация

Оцифровка велась на профессиональных планетарных сканерах «Элар», обеспечивающих бесконтактную работу с документами различной сохранности. Используемые технологии интеллектуальной обработки изображения позволили добиться стабильного качества электронных копий при больших объемах и сложных исходниках.

Итогом проекта стал масштабный электронный архив, который обеспечил Центру кадастровой оценки новые возможности для обработки данных и обслуживания граждан. Электронные документы ускоряют рабочие процессы, минимизируют бумажный документооборот и снижают риски, связанные с хранением оригиналов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Платформа вместо «зоопарка» решений: как бизнесу навести порядок в ИТ-интеграциях

Nvidia будет программно отслеживать местонахождение своих чипов, чтобы они не попали в Китай

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ открыли прием заявок на премию Data Fusion Awards

Россия под атакой. Мошенники рассылают вредоносные файлы под видом фотоархивов. Они способны удаленно перехватить управление смартфоном на Android

Обзор: Цифровизация строительной отрасли 2025

Путин: Нельзя потерять молодых граждан, «которые вместо того, чтобы думать, будут просто нажимать кнопочку»

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще