Компания «Электрорешения» (бренд EKF) разработала комплексное решение для автоматизация насосных станций и резервуаров от бренда EKF

Компания «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, разработала решение, которое строится на основе высокоточных контрольно-измерительных приборов. Они обеспечивают бесперебойную и эффективную эксплуатацию объектов водоснабжения, водоотведения и промышленности. Об этом CNews сообщили представители EKF.

Контроль уровня

Гидростатический датчик уровня PRT-102.

Он обеспечивает непрерывный контроль с повторяемостью измерений ±3 мм и классом точности 0,5%. Диапазон измерений составляет до 10 м. Выходной сигнал — 4–20 мА.Датчик устойчив к агрессивным средам благодаря нержавеющей стали AISI 316L и химстойкому неопреновому кабелю. Имеет свидетельство об утверждении типа средств измерений.

Поплавковый выключатель RL-1.

Простое и надежное решение для контроля минимального и максимального уровня в септиках, канализационных и дренажных системах.

Длина кабеля выключателя варьируется от 5 до 20 метров. Он оснащен переключателем на 16 А с возможностью коммутировать нагрузку по 3-проводной схеме.

Комбинация этих устройств позволяет реализовать двойной уровень защиты: непрерывный контроль + дискретная аварийная сигнализация.

Контроль давления

PRT-101 со стальной мембраной наименее подвержены «дрейфу нуля» при гидроударах. Класс точности — 0,5. Диапазон давления до 25 бар. Межповерочный интервал составляет три года.

PRT-100 с керамической мембраной идеален для агрессивных сред благодаря химически стойкому сенсору. Класс точности — 1,0. Также имеет сертификат СИ.

Оба датчика на выходе имеют сигнал 4–20 мА, обеспечивая обратную связь для преобразователя частоты.

Контроль температуры и состояния среды

Погружной датчик температуры RTD420 с нормирующим преобразователем Pt1000 4–20 мА позволяет точно контролировать температуру жидкости – от –50 до +200 °C. Класс точности - 0,5.

Ультразвуковой уровнемер SONIC-1 обеспечивает бесконтактное измерение уровня, поэтому подходит для агрессивных, липких и вязких сред. Прибор имеет возможность настройки с дисплея.

Интеграция КИП в систему управления

Все датчики бренда EKF работают в единой автоматизированной системе. Сигналы от них поступают в свободно программируемое реле PRO-Relay или программируемый логический контроллер PRO-Logic, где реализуются ключевые функции: автоматический ввод резервных насосов при падении давления; чередование насосов для равномерного износа; защита от сухого хода и перелива; удаленный мониторинг через Modbus RTU/TCP.

Управление насосами выполняет преобразователь частоты PRO-Drive 90 (1,5–400 кВт), обеспечивающий плавный пуск и экономию энергии до 50%.

Для дополнительной защиты в решениях используются: реле давления RVG-20 — защита от сухого хода и управление подпиткой, реле перепада давления RVG-30 — автоматическое переключение на резервный насос при отключении основного.