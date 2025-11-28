Россияне считают защиту корпоративных данных ответственностью каждого сотрудника — опрос

По результатам опроса VK WorkSpace от VK Tech и Hi-Tech Mail, 52% работающих россиян считают, что каждый сотрудник должен лично отвечать за защиту корпоративной информации, не возлагая ответственность только на ИT-отдел или службу безопасности. Об этом CNews сообщили представители VK.

Опрос проходил на сайте Hi-Tech Mail в течение недели, с 30 октября по 5 ноября 2025 г. В исследовании приняли участие больше пяти тыс. работающих читателей проекта. Было проанализировано несколько профессиональных сфер — ИT и Digital, промышленность, образование, услуги и другие.

Согласно данным опроса, каждый второй работающий россиянин — 52% — считает, что ответственность за защиту корпоративных данных несет лично каждый сотрудник. Треть — 35% — возлагает ее на ИT-отдел или службу безопасности, 8% – на руководителя. 5% ответили, что ответственность не несет никто и списали бы факт утечки на невезение, если бы она произошла.

Утечка данных может произойти из-за разных причин. Одна из них – социальная инженерия. Каждый второй — 54% — работающий россиянин становился целью мошенников, которые выдавали себя за коллег или руководство в иностранных мессенджерах. Работники из сферы образования сталкивались с таким видом мошенничества чаще других. 70% респондентов признались, что в том или ином виде встречались с подобными угрозами. Большинство — 48% — сразу распознавали обман и блокировали злоумышленников. Почти каждый пятый — 19% — вначале верил мошенникам, но в итоге разбирался в схеме.

«Отрадно, что большинство сотрудников в стране осознанно относится к защите чувствительных данных: человеческий фактор нередко становится причиной утечек и атак. Важно, чтобы люди соблюдали базовые правила безопасности. При этом у компаний тоже есть инструменты для создания защищенной среды. Например, перевод рабочего общения в корпоративный мессенджер исключает контакты со злоумышленниками. В нашем Cупераппе VK WorkSpace можно включить обязательный PIN-код, запретить скриншоты и использование рутированных устройств. Шифрование трафика российскими алгоритмами дополнительно защищает от широкого спектра угроз», — сказал директор по информационной безопасности VK Tech Анатолий Тутынин.