DION закрепил статус ИИ-решения в Едином реестре ПО

Платформа корпоративных коммуникаций DION (вендор НОТА, входит в ИТ-холдинг «Т1») получила официальную отметку в Едином реестре российского программного обеспечения. Это подтверждает, что в продукте используются отечественные ИИ-агенты и модели, разработанные внутри компании. Об этом CNews сообщили представители НОТА.

Получение отметки «ИИ» в ЕРРП гарантирует, что в продукте используются собственные алгоритмы искусственного интеллекта, а не заимствованные открытые иностранные ИИ-решения. Это критически важный фактор для крупного бизнеса, обеспечивающий безопасность данных, суверенитет технологий и соответствие требованиям регуляторов. В условиях повышенных требований к безопасности и суверенитету отечественных ИТ‑решений выбор поставщика с официальным статусом в ЕРРП становится весомым конкурентным преимуществом для бизнеса.

«Для крупных бизнес-структур важно, чтобы внедряемые программные решения обеспечивали высокий уровень безопасности данных, соответствовали российским стандартам и использовали технологии, подконтрольные отечественным разработчикам. Получение отметки о принадлежности к ИТ-решениям с ИИ гарантирует, что DION соответствует требованиям цифровой трансформации и помогает компаниям достигать поставленных целей в области автоматизации и цифровой зрелости», — отметила Екатерина Сопенко, коммерческий директор платформы корпоративных коммуникаций DION.

DION не разбивает функционал на отдельные модули для их регистрации в качестве самостоятельного ПО с ИИ, а развивает единую цифровую платформу, в рамках которой клиенты получают весь спектр сервисов. Сегодня с помощью ИИ-агентов продукт упрощает многие задачи, например, пользователям доступны автоматическое протоколирование встреч (speech-to-text), интеллектуальная суммаризация, шумоподавление и компенсация потерь данных. В дальнейших планах команды – расширение функционала ИИ до применения в сферах предиктивной аналитики и кибербезопасности.