YADRO обеспечила современные рабочие места для Новосибирского государственного университета экономики и управления

YADRO (входит в «ИКС Холдинг») поставила комплексное решение на базе персональных компьютеров KVADRA TAU для организации эффективных рабочих станций в Новосибирском государственном университете экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ). В рамках проекта было поставлено более 200 комплектов техники, полностью покрывающих потребности вуза в высокопроизводительных устройствах для учебного процесса.

При выборе поставщика НГУЭУ рассматривал предложения различных российских производителей. Выбор в пользу бренда KVADRA был сделан благодаря его статусу ведущего отечественного разработчика и производителя клиентских устройств, отвечающих высоким требованиям надежности, эргономичного дизайна и превосходных технических характеристик.

Таким образом университет, в котором обучаются более 13 тысяч студентов и работают свыше 800 преподавателей, завершил проект по модернизации компьютерного парка. Обновление автоматизированных рабочих мест стало важным этапом в обеспечении качественного образовательного процесса. Перед вузом стояла задача замены устаревшего компьютерного оборудования, которое ограничивало возможности внедрения передовых образовательных технологий.

Все оборудование было поставлено и введено в эксплуатацию в короткие сроки, что позволило университету оперативно обеспечить преподавательский состав и студентов качественными техническими средствами обучения к началу учебного года.

Алексей Соколов, начальник управления информатизации НГУЭУ:

«Новые рабочие станции полностью соответствуют актуальным требованиям образовательного процесса и гармонично вписались в академическую среду университета. Благодаря значительному повышению производительности вычислений наши преподаватели и студенты получили доступ к новым программным решениям, что открывает широкие возможности для внедрения передовых образовательных технологий».

Внедрение решений KVADRA позволило НГУЭУ решить ключевые технологические задачи: обеспечить существенное повышение производительности и эффективности вычислений, добавить новые функции, такие как поддержка высоких разрешений, запуск актуального программного обеспечения и аппаратная поддержка технологий искусственного интеллекта.

Дмитрий Черкасов, генеральный директор KVADRA:

«Образовательная сфера — один из ключевых приоритетов для нашей компании. Мы гордимся тем, что наше оборудование способствует подготовке будущих специалистов в ведущих российских вузах. Проект с НГУЭУ демонстрирует, что отечественные технологии полностью соответствуют высоким стандартам качества и производительности, необходимым для эффективного образовательного процесса».

Реализованный проект укрепил технологическую базу одного из ведущих экономических вузов Сибирского региона и создал надежную основу для дальнейшего развития цифровых образовательных технологий и подготовки квалифицированных специалистов в области экономики и управления.

