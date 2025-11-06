Разделы

Uvatron и AVCiT объявляют о стратегическом партнерстве в сфере AV over IP и KVM-решений

Компания Uvatron, российский разработчик автономной системы управления для мультимедиа и ProAV-оборудования, объявила о старте стратегического технологического партнерства с AVCiT — разработчиком и производителем решений для построения систем аудио- видеокоммутации, контроллеров видеостен и KVM-систем на базе стандартов AV over IP. Об этом CNews сообщили представители Uvatron.

В рамках сотрудничества компания AVCiT интегрировала контроллер управления от Uvatron в свою продуктовую экосистему. Теперь оборудование AVCiT может дополняться автономным блоком управления, разработанным на основе системы управления Uvatron, что позволяет обеспечить более высокую отказоустойчивость, безопасность и соответствие требованиям импортозамещения без зависимости от облачных сервисов.

Глубокая интеграция для критически важных инфраструктур

Совместное решение уже применяется для объектов, где критичны стабильность и безопасность: ситуационные центры, диспетчерские, ЦОДы, промышленные предприятия и государственные учреждения.

Благодаря интеграции контроллера управления Uvatron решения AVCiT получили более гибкую встроенную систему управления, способную: автоматизировать переключение источников и сценариев отображения на видеостенах и дисплеях; обеспечивать сквозную передачу сигналов управления сторонними устройствами; контролировать состояние кодеров, декодеров и оптических линков в реальном времени.

«Сегодня заказчики все чаще требуют не просто оборудование, а готовые, защищенные и управляемые системы, — отметил Михаил Певзнер, CTO AVCiT Россия. — Интеграция контроллера от Uvatron позволила нам добавить более гибкую и понятную систему управления в наши решения».

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках
ИТ в банках

«Для нас большая честь, что платформу Uvatron выбрали для интеграции в такие сложные и ответственные системы, — сказал Андрей Шарпинский, сооснователь Uvatron. — Это не просто партнерство — это признание надежности и гибкости нашей архитектуры. Наша система работает автономно, не требует лицензий и облачных сервисов, а открытые протоколы позволяют интегрироваться в экосистему партнеров. Уверен, что вместе с AVCiT мы предложим рынку новое качество автоматизации — от простого переключения видео до построения полноценных цифровых командных центров с использованием российских технологий».

Совместное решение для будущего российской автоматизации

Интеграция контроллера Uvatron в продуктовую линейку AVCiT знаменует собой важный шаг в формировании экосистемы для профессиональных AV-систем. Вместо необходимости в дополнительных внешних контроллерах или зависимых от лицензий платформах, заказчики теперь получают единое решение «из коробки», сочетающее передовую технологию AV over IP с автономной системой автоматизации.

Благодаря тому, что программное обеспечение Uvatron включено в Реестр российского ПО, объединенное решение может применяться при государственных закупках и проектах критической информационной инфраструктуры.

