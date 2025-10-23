Кикшеринг «МТС Юрент» подвел итоги сезона в Красноярске: поездки на самокатах стали на 30% короче, превратившись в по-настоящему транспортные

Кикшеринг «МТС Юрент» проанализировал поездки жителей Красноярска на самокатах сервиса в сезоне 2025 г. Пользователи проехали более 2,7 млн километров, а самыми популярными в городе маршрутами стали остров Татышев, Центральная и Ярыгинская набережные, улицы Карла Маркса и Ленина. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Красноярцы использовали самокаты как транспорт, предпочитая целевые поездки до 20 минут. Доля поездок, совершаемых по транспортному сценарию, превысила 85%. Среднее время поездки на самокатах «МТС Юрент» снизилось по сравнению с прошлым сезоном почти на 30% — с 18,7 в 2024 г. до 13 минут в 2025 г., что говорит о существенном росте доли коротких транспортных поездок. Более 60% поездок не превышали 10 минут. При этом выросла частотность поездок на пользователя, а количество поездок увеличилось на 35% по сравнению с 2024 г.

Наиболее распространенные сценарии поездок — от дома до работы, торгового центра или спортзала, а также в качестве транспорта «последней мили» — от остановки общественного транспорта до дома, работы и наоборот. Пик активности пользователей приходился на утренние и вечерние часы: с 6 до 10 утра и с 5 до 10 вечера — в это время они едут на работу, учебу или возвращаются домой. Самыми популярными маршрутами стали остров Татышев, Центральная и Ярыгинская набережные, улицы Карла Маркса и Ленина.

В течение сезона для поездок в городе было доступно порядка 3,5 тыс. самокатов модели собственной разработки «Юрент 2.0». Он более устойчивый на малых скоростях, что значимо снижает количество инцидентов в плотном потоке людей. В сезоне 2025 г. «МТС Юрент» сделал упор на безопасность своих пользователей. Самокаты в Красноярске были оснащены укрупненными индивидуальными номерами, которые особенно легко считываются при неспешивании при переходе проезжей части — это одно из наиболее частых нарушений ПДД на самокатах. Неспешивание водителя самоката часто становится причиной ДТП, которое приводит к травме самого райдера. Это позволило снизить число подобных нарушений более чем на 35%.

«МТС Юрент» также отмечает снижение аварийности: 99,99% поездок завершились без каких-либо происшествий. А общее количество инцидентов с самокатами сервиса, включая ДТП и падения, сократилось на 30%. Это произошло как из-за мер саморегулирования, введенных кикшерингом, так и за счет повышения осознанности и опыта самих водителей самокатов.

В прошедшем сезоне в Красноярске изменилась аудитория сервиса: количество женщин, которые пользовались самокатами «МТС Юрент», увеличилась почти на 15 процентных пунктов с прошлого года — до 38%. Доля мужчин — 62% соответственно. Основной возраст пользователей — от 18 до 34 лет, при этом выросла доля аудитории старше 40 лет — до 20%. Почти половина пользователей сервиса в Красноярске состоят в браке, у них есть дети. По профессиям преобладают ИT-специалисты, специалисты в экономической, юридической сферах, в сезоне 2025 года также значительно выросло число райдеров, работающих в сфере здравоохранения и образования (до 16%).