«Яндекс Путешествия» назвали популярные и выгодные российские направления для семейного отдыха в ноябре

«Яндекс Путешествия» проанализировали бронирования в российских отелях и апартаментах и назвали популярные и наиболее выгодные направления для семейного отдыха в ноябре. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Количество заказов на отдых в ноябре с детьми выросло на 17% по сравнению с прошлым годом. Семьи будут останавливаться в отеле на две-три ночи.

Популярные направления

Чаще всего семьи выбирают для ноябрьского отдыха в 2025 г. Краснодарский край (23% от общего числа бронирований отелей и апартаментов), Москву и Московскую область (19%), Санкт-Петербург и Ленинградскую область (13%), Карачаево-Черкесскую Республику (4%), Республику Татарстан (3%).

Одновременно с этим есть ряд регионов, в которых средняя стоимость ноябрьского проживания в отелях и апартаментах снизилась по сравнению с прошлым годом. Среди них регионы, расположенные в разных федеральных округах – от центральной России до Урала.

По данным сервиса, в ноябре 2025 г. выгодными населенными пунктами для «семейных» путешественников оказались Кабардинка (снижение средней стоимости ночи на 30% по сравнению с прошлым годом, 7,2 тыс. руб. за ночь), Казань (- 22% по сравнению с 2024 г., 7,82 тыс. руб. за ночь), и Новороссийск (-30%, 4,8 тыс. руб.).

Где останавливаются и как платят

Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК

Цифровизация

Для семейных ноябрьских поездок чаще всего выбирают гостиницы (68% от общего количества бронирований) и апартаменты (13%).

Более половины семей предпочитают гибкие возможности оплаты (оплата частями и в Сплит) — ими воспользовались 47% путешественников (в 2024 году — 44%). Полную оплату выбрали 45%.

