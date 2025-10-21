Разделы

«Технониколь» начнет использовать ИИ для мониторинга загрязнения воздуха

«Технониколь» установит четыре пункта мониторинга загрязнения воздуха рядом с заводом каменной ваты в Рязани. Посты будут проводить замеры круглые сутки в среднем каждые 20 минут. Полученные данные планируют анализировать с помощью ИИ. Инвестиции компании в проект составят 125 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Технониколь».

Проектом предусмотрена установка стационарных экологических постов – павильонов, в которых разместят стойки с оборудованием для мониторинга, а также систем жизнеобеспечения, пожаротушения и бесперебойного питания. Замеры будут проходить в автоматическом режиме в течение суток. Их средняя периодичность составит 20 минут, в зависимости от вещества. Такое решение обеспечит наиболее полный объем данных о загрязнении воздуха.

Новая система мониторинга позволит предприятию лучше прогнозировать и организовывать свою деятельность: оперативно реагировать на неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), менять мощность и загрузку линий, подбирать наиболее экологичные технологии производства. Полученные данные планируют анализировать с помощью искусственного интеллекта – это даст возможность выявлять зависимости концентрации вредных веществ в атмосфере, погодных условий и производственных факторов и корректировать их. А в итоге снизить влияние на окружающую среду.

Тендер по выбору подрядчика для установки постов мониторинга завершился. Его победителем стала российская компания «Лига», производитель экологического оборудования для мониторинга окружающей среды. Работы пройдут в два этапа. Оборудование для первых двух постов произведут до конца 2025. Его поставка, монтаж и запуск в эксплуатацию состоится в I квартале 2026 г. Вторая очередь проекта окончится в IV квартале 2026 г.

Точки мониторинга разместят в Восточном промузле: на юге, севере, западе и северо-западе от завода каменной ваты «Технониколь». Они будут анализировать качество воздуха на ключевых направлениях, на которых находятся крупные населенные пункты, а также учреждения здравоохранения. Такое расположение постов поможет не только контролировать выбросы предприятия, но и определять другие источники загрязнения.

Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика

Безопасность

Посты мониторинга укомплектуют оборудованием, которое предназначено для замеров количества вредных веществ и соответствует нормативам и требованиям, предъявляемым в России к оснащению пунктов мониторинга атмосферного воздуха.

«Сегодня в Рязани действует всего четыре поста мониторинга загрязнения воздуха, которые расположены в разных концах города. Установка еще четырех пунктов только в Восточном промузле станет большим шагом в развитии единой сети государственного мониторинга. Мы заинтересованы в таких инициативах и готовы инвестировать в эти проекты, заниматься поддержкой и обслуживанием экологических постов. Кроме того, после проверки правильности работы оборудования мы можем передать их одному из контролирующих государственных органов, имеющих лицензию на проведение мониторинга. Это обеспечит корректность данных и непредвзятость их оценки», – сказала руководитель службы экологии направления «Минеральная изоляция» компании «Технониколь» Анна Сидорова.

