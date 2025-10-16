«Гарда»: до 97% выросло количество людей, которые реагируют на утечку своих персональных данных

Центр компетенций защиты данных «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг») выяснил, как меняется отношение граждан к утечкам персональных данных (ПДн). Эксперты отмечают, что к 2025 г. до 3% сократилось количество людей, которые не реагируют на утечки ПДн. Россияне больше интересуются тем, как компании защищают их данные и была ли наказана компания, которая допустила утечку.

С утечками персональной информации по-прежнему сталкиваются все россияне, независимо от возраста, пола, социального статуса, уровня дохода или региона проживания. При этом 50% опрошенных признались, что никогда не проверяли свои данные на предмет компрометации. Одновременно растет число граждан, пользующихся специальными сервисами для мониторинга утечек, а также тех, кто проверяет информацию о себе раз в год или реже. Среди тех, кто проверял данные, две трети обнаружили их в открытом доступе.

Утечки персональных данных воспринимаются россиянами как серьезная проблема: 55% респондентов считают ее важной, этот показатель увеличился на 10% по отношению к прошлому году. Часть респондентов оценивает угрозу как среднюю, а критично воспринимают компрометацию ПДн 19%. Лишь 4% считают проблему незначительной, и 2% вовсе не видят в этом угрозы.

За три года проведения исследования количество граждан, которые ничего не предпринимают в случае утечки, сократилось на 94% ‒ с 51% в 2023 г. до 3% в 2025. Большинство старались ограничить последствия: 32% изменили или перестали использовать скомпрометированные данные, 26% отказались от услуг компании, которая допустила утечку. Также по 17% обратились в правоохранительные органы или отзывали согласие на обработку ПДн, а 5% подали в суд.

На 17% выросло количество респондентов, которые считают, что они ничего не могут сделать в борьбе с утечками.

Почти половина россиян (49%) обеспокоена утечкой персональных данных, но считает, что повлиять на ситуацию невозможно, тогда как число активно ищущих способы защиты немного снизилось по сравнению с 2024 г., а доля тех, кто воспринимает утечки как норму, упала до 1%. По возрасту более пессимистичны люди среднего возраста: от 21 до 30 лет 47% ощущают бессилие в отношении утечек ПДн, от 51 до 60 лет ‒ 59%, тогда как молодежь до 20 лет и старшие респонденты стали увереннее в своих возможностях. Зависимость прослеживается и по доходу: чем он выше, тем меньше скепсиса и больше активность в защите данных ‒ особенно среди зарабатывающих свыше 500 тыс. руб., 67% которых ищут способы защиты.

Увеличился общий объем мошеннических действий по отношению к гражданам впоследствии утечки данных.

Самые частые последствия утечки данных в 2025 г. – звонки от мошенников, с ними столкнулись 81% респондентов. На втором месте участники опроса отметили взлом аккаунтов соцсетей (39%). Финансовые потери понесли 6% граждан, а взломы банковских приложений и сервисов «Госуслуг» фиксируются на уровне 5% и 4% соответственно.

60% граждан не интересуются репутацией компании перед тем, как передать ей свои данные.

Перед тем как предоставить свои персональные данные, большинство россиян не проверяет, допускала ли компания ранее утечки данных. При этом возраст и доход оказывают значительное влияние на поведение: чем старше респондент, тем реже он интересуется надежностью компании ‒ если среди молодежи до 20 лет все проверяют компанию, то среди пенсионеров этот показатель составляет лишь 14%. Напротив, с ростом дохода повышается активность: лишь 38–43% людей с доходом до 300 тыс. руб. проверяют компанию, тогда как среди зарабатывающих свыше 500 тыс. рублей таких уже 67%.

51% россиян отказываются от услуг компаний после утечки персональных данных.

Половина россиян заявили, что больше не будут пользоваться услугами компании, которая допустила утечку их персональных данных, еще треть примет решение в зависимости от обстоятельств, а меньшая часть перейдет к конкурентам или ограничится негативным отзывом. Отношение к компаниям различается по возрасту: чаще всего полностью отказываются от услуг респонденты 41–50 лет и старше 60 лет, молодежь до 20 лет склонна оставлять негативные отзывы, а респонденты 21–30 лет чаще переходят к конкурентам. По доходу наблюдается закономерность: люди с высоким доходом выразили большую готовность сменить компанию, тогда как среди менее обеспеченных преобладает полный отказ от услуг.

Как снизить негативные последствия утечек ПДн.

Помимо государственных инициатив по защите конфиденциальной информации и мер, которые принимают компании-операторы ПДн, важную роль играет личная ответственность граждан за сохранность собственных данных. Снизить риски утечек можно, если соблюдать простые меры предосторожности: не раскрывать лишнюю информацию о себе, особенно в интернете, внимательно выбирать компании, которым передаются данные, и сотрудничать только с проверенными организациями; периодически проверять, не оказались ли данные в открытом доступе, используя специальные сервисы мониторинга и уведомлений о возможной компрометации; регулярно обновлять пароли и включать двухфакторную аутентификацию, а при утечке сразу менять данные для входа на всех важных ресурсах; отслеживать состояние банковских счетов и проверять историю операций, чтобы своевременно заметить подозрительные транзакции.