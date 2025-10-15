Разделы

Телеком Интернет-доступ
|

Потребление интернет-трафика через публичный Wi-Fi на вокзалах растет

Почти 3,5 тыс. Тб интернет-трафика скачали посетители железнодорожных вокзалов и станций за три квартала 2025 г. По сравнению с аналогичным периодом 2024 г. потребление выросло на 59%. Оператором сервиса беспроводного доступа в интернет выступает АО «Компания ТрансТелеКом». Об этом CNews сообщили представители ТТК.

В пятерку лидеров по объему потребления трафика вошли вокзалы Восточный (Москва, 56 Тб), Ростов-на-Дону (53 Тб), Краснодар (52 Тб), Адлер (48 Тб), Нижний Новгород (44 Тб). По числу подключений впервые лидирует Брянск (более 234 тысяч сессий). Далее следуют Курск (188 тыс.), Орел (174 тыс.), Адлер (142 тыс.), Нижний Новгород (133 тыс.).

«Организация публичного беспроводного доступа в интернет на вокзалах и станциях является важным элементом формирования современной цифровой среды. Услуга выходит за рамки сервисной функции, обеспечивая для пассажиров и посетителей вокзалов устойчивую коммуникацию и своевременный доступ к информации», – сказал Константин Болтрукевич, заместитель генерального директора АО «Компания ТрансТелеКом» по системной интеграции и цифровым платформам.

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Безопасность

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«СберМобайл» перешел с Redmine и Confluence на российские решения от EvaTeam

На «Госуслугах» появилась возможность оформить налоговый вычет

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза

Microsoft обвинили в искусственном завышении цен на ИИ. Пользователи пошли в американский федеральный суд

Сергей Верченов, К2Тех: ИТ следует рассматривать как инвестицию, а не как затраты

На «Госуслугах» появилась возможность подключать доверенный контакт

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще