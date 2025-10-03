Оборот онлайн-торговли в Москве вырос на 17% за 7 месяцев

Объем онлайн-торговли в Москве за январь – июль 2025 года составил 1,1 трлн руб., превысив почти на 17% показатель аналогичного периода 2024 г. в сопоставимых ценах. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«В столичном сегменте онлайн-продаж продолжается увеличение потребительского спроса, который стимулирует дальнейшее развитие инфраструктуры магазинов и маркетплейсов и расширение сервисов доставки. Росту электронной коммерции также способствует активное внедрение инструментов финтеха: технологии искусственного интеллекта помогают точнее анализировать предпочтения покупателей и улучшать качество обслуживания. Онлайн-торговля формирует новые возможности для предпринимательства, стимулирует цифровую трансформацию бизнеса и улучшает доступность широкого ассортимента товаров для жителей города. За семь месяцев этого года объем онлайн-продаж в Москве достиг 1,1 трлн руб., что в сопоставимых ценах почти на 17% больше, чем годом ранее. Доля электронной коммерции в общем обороте торговли Москвы составляет 24,5% – это на 3,9 процентного пункта выше, чем было в конце июля прошлого года», – сказала Мария Багреева.

Почти 30% в структуре онлайн-торговли занимает продовольственный сектор. Его доля в структуре онлайн-продаж в январе – июле увеличилась на пять процентных пунктов, а оборот вырос на 33,6% – до 309,6 млрд руб.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в тройку лидеров по объему онлайн-продаж также вошли мебель и товары для дома, на которые приходится почти 16% рынка, или 166,7 млрд руб., а также одежда и обувь – около 13%. Обороты в этих сегментах за год выросли на 34,8 и 20,3 процента соответственно.

Помимо этих трех секторов, высокий прирост оборотов в январе – июле этого года показали цифровые товары (онлайн-подписки, приложения, игры, музыка, обучающие курсы, электронные книги), объем продаж которых вырос на 43% – до 49,1 млрд руб. Интернет-магазины ювелирных изделий и часов нарастили выручку на 24% – до 11,9 млрд руб.