«МегаФон»: тамбовские села обогнали города по темпам роста числа умных устройств

За пределами городов жители Тамбовской области стали чаще использовать современные технологии в своих домах. В течение года количество умных устройств, подключенных к сети «МегаФона» в сельских населенных пунктах области, выросло на 29%. При этом в городах этот показатель увеличился на 23%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Лидером по цифровизации стал Тамбовский район области. Местные жители составляют 30% всех сельских пользователей электронных помощников. Также активно оснащают дома гаджетами для повышения комфорта и безопасности абоненты оператора из Моршанского (10%) и Мичуринского (8%) районов. Они расположились на втором и третьем месте рейтинга соответственно.

В небольших населенных пунктах Тамбовской области среди владельцев умных устройств преобладают люди 35–44 лет — это 32% от общего числа. Вторую строчку занимают сельчане от 45 до 54 лет (28%), а третью — жители 55–64 лет (19%). Менее активна аудитория 25–34 лет (12%) и старше 65 лет (7%). Молодежь в возрасте 18–24 лет составляет лишь 2% от всех пользователей.

Потребление трафика умными устройствами также растет: за год объем данных увеличился на 22% Значимый вклад в динамику вносят системы умного дома: камеры наблюдения, отопительные системы, охранные комплексы, автоматика для ворот и прочие интеллектуальные приборы. Жители сел управляют ими через мобильные приложения, звонки или SMS‑команды — количество входящих SMS на GSM‑модули за год выросло сразу в 2,3 раза.

SIM-карты позволяют управлять техникой на любом расстоянии. Стабильный сигнал — ключевое условие для работы цифровых систем. В местах, где отсутствует проводной интернет, его заменяет мобильная связь.

Для поддержания одновременной работы тысяч устройств инженеры «МегаФона» с начала 2025 г. модернизировали и построили около 50 объектов связи в Тамбовской области, в том числе в Знаменском, Инжавинском, Кирсановском, Никифоровском, Первомайском, Петровском, Рассказовском, Сосновском, Староюрьевском, Уваровском районах.