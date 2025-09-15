Билайн обеспечил высокоскоростной интернет на новом участке Троицкой линии метро

Билайн, оператор с самым надежным покрытием в Московском метрополитене*, запустил сеть мобильной связи и скоростного интернета на новом участке Троицкой линии — «Новаторская» — «ЗИЛ».

Для стабильного покрытия в тоннелях используется современное многодиапазонное оборудование и высокочастотный щелевой кабель, который тянется вдоль всего пути и точно улавливает сигнал от телефонов в движущемся поезде. Оборудование для связи размещено в технических помещениях под платформами станций — это позволяет обеспечить качественную связь, не затрагивая пространство для пассажиров. Благодаря такой схеме Билайну удается добиться устойчивого сигнала и непрерывного покрытия в Московском метрополитене.

Скорость мобильного интернета на новом участке достигает 200 Мбит/с. Этого достаточно для просмотра видео в высоком разрешении, быстрой загрузки файлов и комфортной работы в интернете во время поездки.

Олег Бирюков, директор Московского региона Билайна: «Важно, чтобы с первого дня работы новых станций пассажиры могли пользоваться всеми цифровыми сервисами без помех. Поэтому мы синхронизируем запуск своей сети с открытием станций метро, предоставляя стабильный высокоскоростной интернет на всей ветке. Инвестируя в развитие инфраструктуры, мы обеспечиваем высокое качество сервисов даже под землей, чтобы время в пути было таким же продуктивным и комфортным, как и на поверхности».

* Исследование проводилось Информационно-аналитическим агентством «Телеком Дейли» в Московском метрополитене в ноябре 2024 г. с помощью критериев, выбранных «Телеком Дейли» самостоятельно. Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте интернет-СМИ «Телеком Дейли».

