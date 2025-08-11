Маркетплейс нейросетей Chad AI предоставил доступ к новой модели Chat GPT-5

Chad AI открыл доступ к модели нового поколения, представленной Open AI. Теперь пользователи платформы могут работать с тремя моделями ИИ-чата, включая последнюю версию Chat GPT-5, которая значительно улучшила свои возможности и расширила функционал. Об этом CNews сообщили представители Chad AI.

Среди значимых обновлений — интеллектуальный маршрутизатор Reasoning router, который автоматически переключается между быстрым ответом и глубоким анализом в зависимости от запроса пользователя. В новой версии также отмечено снижение количества «галлюцинаций». GPT-5 демонстрирует на 45% меньше ошибок в ответах, чем GPT-4, и на 80% меньше в режиме рассуждений по сравнению с GPT-3. Кроме того, модель теперь поддерживает расширенный контекст — до 256 тыс. токенов (примерно 1 млн слов), что открывает новые возможности для более продолжительных и детализированных взаимодействий. Также появилась возможность использовать внешние инструменты, такие как браузер и API, для выполнения сложных задач, а также интеграция мультимодальности, которая позволяет работать с текстом, изображениями, видео и аудио. Кроме того, модель получила новые стили общения: «Робот», «Циник», «Ботаник» и «Слушатель», что делает ее более персонализированной и адаптированной к различным запросам.

Теперь Chad AI через обновленную модель GPT-5 предоставляет дополнительные возможности для бизнеса, науки и частных пользователей. Для бизнеса модель может использоваться для создания веб-приложений по одному промпту, автоматизации аналитических отчетов и улучшенного программирования. GPT-5 помогает и в анализе научных данных, обеспечивая минимальное количество ошибок. Частным пользователям новая версия позволит создать персонализированных ассистентов с четырьмя стилями общения, а также получить помощь в обучении и консультациях по сложным вопросам.