Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Mymeet.ai добавил интеграцию с «Яндекс.Календарем» и вход через «Яндекс ID»

Платформа для повышения эффективности онлайн-встреч и звонков Mymeet.ai выпустила обновление, в котором реализована интеграция с «Яндекс.Календарем» и авторизация через «Яндекс ID». Об этом CNews сообщили представители Mymeet.ai.

Теперь пользователи могут входить в Mymeet.ai через аккаунт «Яндекса» и подключать «Яндекс.Календарь». Виртуальный ассистент будет автоматически приходить на все встречи из календаря — точно так же, как это уже работает с Google Calendar. Бот подключается к звонку по ссылке в событии и записывает встречу, независимо от используемой платформы: «Яндекс Телемост», SalutJazz, TrueConf, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams и др.

Безопасный выход в интернет для аэропортов как объектов КИИ: как преодолеть дилемму изоляции и безопасности
Цифровизация

Интеграция работает параллельно с Google Calendar: можно подключить оба календаря и работать с ними одновременно. Интеграция может быть полезна командам, которые в работе используют как отечественные, так и зарубежные ВКС-сервисы.

«Переход на отечественные ВКС и календарные решения становится устойчивым трендом. Мы стремимся поддерживать как можно больше сценариев использования — в том числе для тех компаний, которые работают в изолированных средах или используют on-premise-развертывание. Поддержка «Яндекс.Календаря» — логичный шаг, который делает Mymeet.ai более универсальным инструментом в рабочих сценариях команд», — сказал Федор Жилкин, CEO Mymeet.ai.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Архипов, «Лига Ставок»: Не надо сразу строить космолет, лучше идти к цели короткими итерациями

Админ-недоучка уронил сайт крупнейшей в мире интернет-компании из-за небольшой опечатки. Отвечать пришлось перед мультимиллиардером

Евгений Тропин, ДАТАРК: ИИ значительно изменил сферу ЦОДостроения

Россия строит судостроительный САПР тяжелого класса

Заглянуть внутрь трафика: как Kaspersky NGFW видит больше, чем обычный файрвол

Крупнейший в мире облачный сервис без предупреждения начал массовые увольнения, «холодные и бездушные»

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще