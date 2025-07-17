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На камчатских термальных источниках «забурлила» скорость мобильного интернета МТС

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета вблизи села Малка Елизовского района. В результате установки дополнительного телеком-оборудования оператор увеличил зону LTE-покрытия и на треть скорость мобильного интернета в популярной туристической зоне – малкинских термальных источниках. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленная сеть МТС охватывает не только село Малка, но и берег реки Ключевка, где расположены минеральные источники — холодные углекислые и лечебные горячие. А также кемпинги и базы отдыха, куда круглый год приезжают путешественники. После проведенных МТС работ, отдыхающие могут более комфортно пользоваться всеми современными цифровыми сервисами – быстро загружать обновления, использовать видеосервисы, банковские и музыкальные приложения, а также стримить прямиком из горячих природных ванн.

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Цифровизация

Малкинские источники образуют несколько природных ванн. На небольшой термальной площадке горячие ключи с температурой до 80°С бьют наружу прямо из песка и гальки. Даже зимой здесь почти нет снега — земля подогревается изнутри, и лежит он только в сильные морозы. Поток туристов в эти места растет из года в год, особенно популярным это место становится в летнее время.

«Последние годы Камчатка занимает все более уверенные позиции в части дикого туризма. Уже не только местные жители активно исследуют родной полуостров, все больше и больше экотуристов приезжает к нам за яркими впечатлениями. МТС подготовила сеть к активному туристическому сезону и установила дополнительное оборудование на малкинских источниках, где мы наблюдаем постоянный рост трафика. Теперь и камчатцы, и гости нашего региона смогут комфортно делиться эмоциями, селфи в мессенджерах и соцсетях», — отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

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