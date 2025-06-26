«ДОМ.РФ Технологии» и Авито договорились о сотрудничестве в сфере развития цифровых сервисов на рынке недвижимости

26 июня в рамках форума недвижимости «Движение» Авито и «ДОМ.РФ Технологии» (группа ДОМ.РФ) заключили соглашение. Подписи под документом поставили генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов и директор по взаимодействию с органами власти вертикали «Недвижимость» Авито Левон Айрапетян.

Стороны будут сотрудничать для повышения информационной открытости рынка недвижимости, обеспечения его участников данными для мониторинга и оценки рисков, повышения безопасности сделок с объектами недвижимости, а также для улучшения пользовательского опыта.

В результате соглашения стороны договорились проработать вопрос об интеграции системы наш.дом.рф с сервисом Авито Недвижимость, что в совокупности с уже имеющимися на платформе данными позволит обеспечить пользователей ещё более релевантной информацией о первичном рынке недвижимости. В основе решения — программный интерфейс от ДОМ.РФ — API Единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф. Он позволяет передавать достоверные и актуальные данные о 100% объектов жилищного строительства, которые по закону хранятся в системе.

«Платформа наш.дом.рф сегодня является достоверным источником самых актуальных сведений о рынке строящегося жилья в России: от проектных деклараций до фотографий строительства. Объединение усилий с Авито Недвижимостью позволит предоставить его пользователям дополнительную важную информацию для надёжного выбора строящегося жилья», — подчеркнул генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.

Кроме того, стороны будут обмениваться опытом и информацией по вопросам развития цифровых услуг в сфере недвижимости, разрабатывать новые форматы сотрудничества для обогащения своих сервисов надёжными данными об объектах недвижимости и рынке в целом.

«Партнерство с “ДОМ.РФ Технологии” открывает новые возможности для развития цифровых решений в недвижимости. Объединяя наш опыт в создании пользовательских сервисов с экспертизой коллег в инфраструктурных ИТ‑системах, мы вместе сможем формировать более прозрачный, безопасный и технологичный рынок — с удобными инструментами как для профессионалов, так и для миллионов пользователей», — отметил Левон Айрапетян, директор по взаимодействию с органами власти вертикали «Недвижимость» Авито.