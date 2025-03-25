Каждый третий россиянин использует ИИ в работе

Современные технологии стремительно меняют нашу жизнь, 32% россиян постоянно используют искусственный интеллект в работе. Большинство – для анализа данных и написания текстов. Как еще применяют современные технологии при решении рутинных задач – в итогах опроса «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование». Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование».

Участие в опросе приняли 1288 человек. Курсы по обучению работе с ИИ прошли 37% опрошенных. 42% собираются сделать это в ближайшее время.

Одним из самых популярных направлений использования ИИ является создание и редактирование текстов. 48% генерируют рабочие объявления, поздравления и стандартные рассылки. 33% опрошенных применяют ИИ для написания статей, подготовки отчетов и проверки грамматики. 27% отвечают с помощью искусственного интеллекта на письма по работе, а 21% – используют для адаптации резюме.

Еще одно направление – анализ данных. 29% участников исследования сгружают этот функционал в чаты GPT и отмечают, что тратят считанные минуты на то, что делали часами. Причем из них 17% перешли на долгосрочное планирование по итогам такого анализа.

23% используют ИИ для генерации изображений и видео, а также монтажа. Популярными стали фотосессии с помощью ИИ и создание мини-клипов – их делают 22% опрошенных.

16% – в образовании. 7% опрошенных применяют алгоритмы, заданные ИИ, для решения экономических задач и консультирования клиентов.

Респонденты отмечают, что технология позволяет решать до 100% рутинных задач. Более 50% участников исследования отметили, что передали ИИ 40-60% функционала, который не требует излишнего человеческого контроля или эмоциональной оценки. При этом 20% опрошенных утверждают, что смогли «делегировать» выполнение только до четверти рутинных процессов, так как боятся ошибок со стороны ИИ.

Высоким качество работы с искусственным интеллектом считают 48% россиян. В числе плюсов отмечают ускорение процессов, возможность высвободить время на креатив, экспериментировать с новыми форматами и не перегружать себя.

Видят опрошенные и риски. 22% убеждены, что повальное использование ИИ приведет к сокращению количества рабочих мест. 19% – к потере качества работы из-за несовершенства оценки данных. 16% уверены, что без эмоциональной составляющей большинство рабочих процессов просто неосуществимы. А 15% убеждены, что ИИ – путь к деградации трудовых и интеллектуальных функций человека.

При этом 46% считают важной возможность использования ИИ в профессиональной деятельности именно потому, чтобы сократить рутинные процессы и остановить выгорание.

«Можно сказать, что ИИ прочно вошел в нашу жизнь, но есть сферы, где ИИ не может заменить человека. Например, в ДМС – клиенты хотят, чтобы любые коммуникации по вопросам здоровья с ними вел не ИИ, а люди: отвечали на звонки, переписывались в чате. Поэтому у нас в добровольном медицинском страховании ИИ отведено четкое место: это оптимизация процессов, например, более быстрая и удобная запись к врачу. Но именно выслушать, понять, погрузиться в проблему и предложить наилучшее решение – это к людям», – сказала Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахование».