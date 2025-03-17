Битва смартфонных гигантов, или как китайцы рынок делили

Технологические гиганты, известные своими смартфонами, неожиданно вступили в войну на автомобильном рынке. Так, в 2024 году увидели свет автомобили от Xiaomi и Huawei, причем конкурируют они не только между собой, но и бросают вызов традиционным автопроизводителям. Кто из них предлагает действительно революционные автомобили, и какой из этих брендов стоит выбрать, если вы хотите стать владельцем автомобиля будущего? Эксперты Likvi.com разобрались, что предлагает каждый из этих брендов.

Xiaomi SU7, представленный в 2024 году, — это электрический седан, который демонстрирует удивительное сочетание производительности, доступности и технологий. В базовой версии SU7 предоставляется мощность в 220 кВт, что эквивалентно около 299 л.с. С максимальной скоростью 210 км/ч и разгон до 100 км/ч за 5,28 секунды, SU7 обещает отличные динамические характеристики. Но это еще не все. В версиях Max и Ultra, мощность увеличивается до 495 и 1140 кВт соответственно, что позволяет модели Max разгоняться до 100 км/ч за 2,78 секунды, а Ultra — за менее 2 секунд, достигая максимальной скорости 350 км/ч. Xiaomi также делает акцент на длительном запасе хода: модель SU7 предлагает до 800 км на одном заряде, что делает её отличным выбором для дальних поездок. Для пользователей экосистемы Xiaomi SU7 станет не просто автомобилем, а продолжением их умной жизни, обеспечивая синергию с другими продуктами компании.

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Huawei AITO, являющийся результатом сотрудничества китайского автопроизводителя Seres и технологического гиганта Huawei, представляет собой гораздо более умный и технологически насыщенный автомобиль. AITO M5, одна из самых популярных моделей бренда, идеально сочетает в себе мощность и передовые функции. С мощностью в 230 кВт (308 л.с.) и разгон до 100 км/ч за 7,5 секунд, AITO M5 не может конкурировать с SU7 по динамике, но при этом предлагает отличное сочетание производительности и удобства. Модели AITO оснащены системой автономного вождения, которая использует передовые алгоритмы и сенсоры для обеспечения безопасности на дороге, а также подключением к сети 5G, что позволяет автомобилю всегда быть в курсе изменений на дорогах. Вдобавок, AITO использует свою собственную операционную систему HarmonyOS, что позволяет улучшить пользовательский опыт и сделать взаимодействие с автомобилем максимально интуитивно понятным. Запас хода у AITO M5 ограничен 400 км на одном заряде, что делает этот автомобиль отличным вариантом для городских поездок, но не для дальних дистанций.

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При сравнении Xiaomi SU7 и Huawei AITO стоит отметить, что в вопросах мощности и производительности SU7 однозначно выигрывает. Модели от Xiaomi предлагают невероятную динамику, особенно в версиях Max и Ultra, с рекордными разгонами и высокой максимальной скоростью. В то время как AITO M5 с его мощностью 308 л.с. не может сравниться с ними. Что касается запасов хода, то Xiaomi также впереди — SU7 может проехать до 800 км на одном заряде, в то время как AITO M5 ограничен 400 км. В любом случае, для того чтобы выбрать лучший вариант и ознакомиться с подробными предложениями, посетите Likvi.com — агрегатор, который поможет вам найти наилучшее предложение на рынке авто.