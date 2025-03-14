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F6: доходы скамеров от поддельных свиданий на праздниках достигли 10 млн рублей

Эксперты компании F6 оценили доходы мошенников, работающих по схеме Fake Date, в праздничные дни — 14 февраля, 23 февраля и 8 марта 2025 г. – в 9,8 млн руб. Для сравнения: в этом году на фейковых свиданиях мошенники заработали вдвое больше, чем в 2023 г., когда доход скамеров за эти же праздники составил 5 млн руб. об этом CNews сообщили представители F6.

Начинается обман всегда одинаково: мошенники под видом привлекательной девушки знакомятся с жертвой в соцсетях, на сайтах знакомств или чат-ботах в Telegram. В переписке предлагают жертве приобрести билеты в кино, театр, на стендап, где назначена «романтическая встреча», и отправляют ссылку на фишинговый сайт или на скачивание вредоносного приложения. В последнее время злоумышленники активно используют аудио- и видеодипфейки для генерации сообщений от лица девушек, пытаясь убедить кавалеров, что они «настоящие» и на них стоит потратиться. Независимо от сценария доверчивый кавалер лишится денег на счете, а «девушка» перестанет выходить на связь.

Самым прибыльным для мошенников в этом году оказался День святого Валентина. С 12 по 14 февраля 2025 г. скамеры из четырех основных преступных групп заработали на несостоявшихся свиданиях без малого 4 млн руб. – почти в два раза больше, чем год назад, и почти в четыре раза больше, чем в 2023 г. Судя по статистике одной из мошеннических групп, самый высокий доход обманщикам принесли билеты в фейковые кинотеатры – 640 тыс. руб., а также стендап-шоу (59 тыс.), которые год назад были лидерами скамерских продаж. С 21 по 23 февраля 2025 г. злоумышленники с помощью той же схемы похитили у жертв 3,3 млн руб., а с 6 по 8 марта 2025 г. – еще 2,5 млн руб.

«Мы видим тренд на снижение числа мошеннических групп, использующих схему с фейковыми свиданиями. Во время недавних праздников мы фиксировали активность 4 группировок, год назад их было пять, два года назад – семь. Постоянно появляются новые скамерские проекты, закрываются старые. Несмотря на это, доходы мошенников по схеме Fake Date растут – в том числе за счет того, что организаторам удается привлекать в свои группы все больше участников, от которых мошенничество не требует больших знаний и технических навыков», – сказала Мария Синицына, старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков Digital Risk Protection компании F6.

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Схема с поддельными знакомствами через интернет оказалась настолько успешной для мошенников и универсальной, что позволяет использовать ней практически любой сценарий скама, а праздничная суета притупляет бдительность.

Специалисты F6 напоминают, как избежать обмана при онлайн-знакомствах: не переходить по ссылкам от пользователей, которых не знаете в реальной жизни; не оплачивать покупки на незнакомых сайтах; тщательно проверять доменное имя ресурса, на котором находитесь, и если оно отличается от оригинального или просто кажется вам подозрительным – покинуть страницу; приобретать билеты только на проверенных ресурсах; регулярно обновлять браузеры до последних версий и устанавливать обновления безопасности; включить двухфакторную аутентификацию для всех аккаунтов, где есть такая возможность.

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