В России стартовали очные полуфиналы Открытого Чемпионата электриков 2025 при поддержке IEK GROUP

В Самаре состоялся первый из восьми полуфиналов Чемпионата электриков IEK 2025. Это одно из крупнейших профессиональных соревнований в отрасли, которое в этом году проходит уже в восьмой раз. Организатор соревнования ― компания IEK GROUP, российский производитель и эксперт в области технологичного электрооборудования и промышленной автоматизации. Чемпионат пройдёт на международном уровне: в нем примут участие электромонтажники из России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

Участникам предстоит не только собрать распределительный щит, используя оборудование IEK, но и продемонстрировать навыки программирования логического контроллера ONI на языке FBD. Современное электрооборудование становится все более высокотехнологичным, требуя соответствующих компетенций от специалистов по работе с ним.

По запросу участников соревнующихся разделили по группам. Первая ― «Профессионалы» ― для практикующих электромонтажников с опытом от двух лет, вторая, «Юниоры» ― для студентов и специалистов, работающих в профессии менее двух лет.

Этапы Чемпионата электриков 2025 также пройдут в Новосибирске, Тюмени, Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре и Минске. Именно в столице Беларуси 6 мая состоится завершающий полуфинал. Электромонтажники, занявшие три первых места в каждом из городов, получат денежные призы и путевку в финал, который в этом году пройдет в Казани.

В этом году увеличился призовой фонд чемпионата, составив более 3 миллионов рублей. Победители турнира получат призы: сертификат на 200 тыс. руб. за 1-ое место в лиге «Профессионалы», 120 тыс. руб. ― за 2-ое, 80 тыс. руб. ― за третье. Первой тройке лиги «Юниоры» вручат сертификаты на 120, 80 и 50 тыс. руб. соответственно. Кроме того, лучшие по итогам чемпионата электрики получат профессиональный сертификат международного образца.

Директор по персоналу IEK GROUP Наталия Бельская:

«Развитие профессиональных компетенций и рынка труда ― одна из приоритетных целей нашей компании как одного из лидеров в отрасли. И с каждым годом мы увеличиваем инвестиции в это направление. Одно из таких мероприятий ― ежегодный Открытый Чемпионат электриков. Нам важно, чтобы электромонтажники умели работать с высокотехнологичной продукцией, которую мы производим, ведь большая часть отказов оборудования происходит именно потому, что его неверно смонтировали. Таким образом, повышая профессиональные компетенции электриков, мы улучшаем и представление о компании и о произведенной нами продукции».

